[Opinión] Aldo Mariátegui: Somos Perú y Partido Morado, lacayos de Castillo

Gracias a Dios, el Congreso ha sepultado definitivamente –por una segunda votación en insistencia– la pretensión del comunismo local de cambiar nuestra actual Constitución vía un referéndum y así buscar instaurar otra dictadura chavista en el Perú, amén de toda la larga turbulencia económica que iba a generar un proceso constituyente entre los agentes económicos.

Que los rojos de Perú Libre, su orate escisión bermejiana Perú Democrático y los mendocistas de Juntos Por el Perú hayan votado en contra de esta ley que ratificaba la primacía del Congreso sobre el referéndum es comprensible, dado que están lógicamente tratando de practicar esa vieja receta chavista. Pero a ellos les han acompañado en ese voto una serie de ‘compañeros de viaje’ de este ‘gobierno’, que así se han desenmascarado totalmente como unos aliados de los comunistas, por lo que NO debemos olvidar sus nombres para el repudio, el desprecio y la memoria eterna. En esa lista infame figuran en primer lugar las congresistas FLOR PABLO Y SUSEL PAREDES (el tercer parlamentario morado EDWARD MÁLAGA estuvo ausente) del caviar PARTIDO MORADO. Bueno… ¿Qué más se podía esperar de una vizcarrista y de una villaranista? La siguiente bancada que indirectamente apoyó esta vía para que el comunismo se apodere del país fue SOMOS PERÚ, un partido que se volvió un asco desde que Patricia Li (que no acabó su gestión en Punta Negra por contratación indebida y que una prescripción la libró en el caso de fraude fiscal de Lelio Balarezo) purgó al andradismo. SOMOS PERÚ lanzó a Salaverry a la presidencia y a Vizcarra al Congreso en las últimas elecciones, lo que ya nos pinta el nivel coprológico actual de SP. Allí no olvidemos los nombres de JOSÉ JERÍ, WILMAR ELERA, KIRA ALCARRAZ (cuya asesora congresal es Mirian Morales) Y HITLER SAAVEDRA (ALFREDO AZURÍN fue aquí el único digno).

Recordemos siempre los nombres de estos aliados encubiertos del comunismo.