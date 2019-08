Uceda, Vizcarra y Chinchero

-Si alguien de verdad quiere mínimamente enterarse de lo que está pasando, debe entonces leer la columna de Ricardo Uceda de ayer en La República (ver https://larepublica.pe/politica/2019/08/25/el-informante-perseguido-por-chinchero-por-ricardo-uceda-martin-vizcarra-kuntur-wasi/), que es dinamita pura y dura. Allí está clarito todo: Vizcarra debe estar muriéndose de miedo por Chinchero, aunque no creo que nada vaya a pasar con esta jefa de fiscales Zoraida Ávalos, la misma que archivó la acusación contra César San Martín por su grave llamada al juez Ríos.

-Me imagino que al alucinantemente endiosado fiscal Pérez le debe de encantar ver capítulos antiguos de la serie Los Intocables, así como la película El último show en YouTube… ¡El hombre sabe bien con quién se mete y con quién no! Ya George Orwell, en su magnífico y brevísimo libro Rebelión en la Granja (quien no lo ha leído me es un ignorante en política), nos precisó que “todos los animales somos iguales, pero algunos animales somos más iguales que otros”. Es que el DRAE define al término “oxímoron” como “dícese de la combinación de dos palabras de significado opuesto que juntas originan un nuevo sentido”. Por eso, “justicia peruana” es la suma de dos términos absolutamente antagónicos, que generan esta tercera acepción: CARCAJADA.

-La medicina peruana es estupenda: PPK salió en un solo día de la UCI… ¡Ni al “Hombre Nuclear” lo arreglaban así!

-¿A cambio de qué Humala ha salido a declarar a favor de Vizcarra?

PD: Lamento mucho la salida de Alfredo Torres de EC. No la entiendo. Una columna de opinión NO tiene nada que ver con la línea editorial. Felizmente, aquí gocé y gozo de la más absoluta libertad de expresión, gracias ahora a Chichi Valenzuela, tal como debe ser. Es que Chichi no es Berckemeyer ni Agois.