Hay varias ‘perlas’ más…

-Espero de verdad que Odebrecht no haya implicado a PPK con su empresa mafiosa, como supuestamente ha trascendido que declaró a los fiscales. Y si Marcelo declaró eso, espero fervorosamente que no sea cierto. Igual, recomiendo mirar el sitio web Gatoencerrado. Allí han salido TODOS los trascendidos MUCHO antes que en el IDL de Gorriti, a pesar de que gran parte de la prensa le ha dado solo todo el crédito a este (por ociosos que son). Y figuran allí varias ‘perlas’ sobre las declaraciones de Marcelo que aún no son públicas y serán también nucleares de comprobarse. Léanlo.

-Un exceso que se lleve a la Comisión de Ética a las congresistas Glave y Huilca por aquello de afirmar que todos los hombres peruanos somos violadores: la libertad de expresión ampara expectorar disparates. Peores despropósitos faltos de toda sindéresis les he escuchado. Lo cual es lógico. Si no, no serían izquierdistas.

-Ha sido una iniciativa congresal muy positiva ayer esto de flexibilizar los requisitos de residencia para postular dentro de la reforma electoral. Eso abre la cancha a más competencia en las elecciones locales y regionales, lo cual es siempre bueno. Así, los “oriundos” podrán participar en sus terruños a pesar de no ser residentes en ese momento, como también quien posea “domicilios múltiples” ya podrá también aspirar a cargos regionales (antes solo era para ediles). Para el resto de mortales, se están exigiendo dos años de residencia. Lo sancionado es un avance. Y el congresista Lescano siempre será cómico, aunque no se percate: él es un puneño elegido por Lima, que antes representó a Puno y se opuso ayer a estos cambios… De la izquierda sí no me sorprendió que se haya opuesto: es muy raro que apoyen ideas cuerdas (si no, no serían izquierdistas).