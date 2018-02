Desesperados, suertudos y ‘lentejeros’

Esa iniciativa de PPK para empujar una subida del salario mínimo vital revela que el hombre anda muy desesperado. Como economista, él sabe perfectamente que la economía está muy parada y los márgenes muy magros como para adoptar ahora una medida así. Está errado si cree que manotazos de ahogado populistas le van a sacar del hoyo.

- El ex alto funcionario edil Domingo Arzubialde terminó de enterrar este martes a Villarán al revelar en el Congreso que la entonces alcaldesa fue la que decidió renegociar el contrato de Línea Amarilla con OAS. Arzubialde agregó que “frente a una decisión, frente a un encargo, había que llevar adelante la renegociación de un contrato en función de lo que las partes habían planteado y que la decisión política ya existía”. También Arzubialde ratificó que el gerente edil José Miguel Castro estuvo al tanto de las negociaciones. Con esta declaración, queda muy claro quiénes fueron los responsables finales de un contrato no solo lesivo para la ciudad, sino rodeado de aplastantes indicios de corrupción, como la confesión de Garreta sobre la entrega de los US$3 millones para la campaña antirrevocatoria y su trato directo con Villarán, el papel de Favre, los ‘doleiros’ trayendo plata negra a Lima, etc.… antes de firmar estos contratos (los ex regidores villaranistas Augusto Rey y Hernán Núñez deberían estar más calladitos que Castañeda). Villarán y Castro son suertudos. Otros están presos por mucho menos.

Hablando de la justicia peruana y su lentitud exasperante, ya está por salir libre el agitador izquierdista antiminero Pepe Julio Gutiérrez por haber superado los 33 meses de prisión preventiva. Pepe Julio es aquel que pedía un millón y medio de ‘lentejas’ (dólares) a Southern a cambio de suspender un paro contra Tía María. ¡Qué ‘país’!