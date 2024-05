Alianza Lima volvió a la victoria con una gran asistencia de Jeriel De Santis y el gol de Hernán Barcos que rápidamente se hizo viral en todas las redes sociales postulándolos como titulares en el próximo duelo.

Como se recuerda, al minuto 81 del partido ante la UTC, el venezolano-peruano tomó el balón en la media luna del área rival, engañó a dos y cedió el esférico para el ‘Pirata’ que se la cruzó al arquero para gritar gol.

Ante esa buena compenetración entre ambos delanteros blanquiazules, los hinchas comenzaron a soñar con vivir un momento similar en la Copa Libertadores, cuando el ‘equipo del pueblo’ reciba en Matute a Cerro Porteño.

“(A Hernán Barcos), le tengo un cariño inmenso y una admiración increíble. Disfruto cada entrenamiento con él y jugar juntos. Ambos somos ‘9’ y jugamos parecido, pero nos entendemos muy bien”, explicó Jeriel De Santis.

Luego, sobre su primera habilitación al ‘Pirata’, el exBoavista contó que “él me agradeció por la asistencia y me dijo que esté tranquilo porque este no es el final, si no todo lo contrario. Este es el comienzo de muchas cosas buenas”.

Hernán Barcos interrumpe a De Santis:

Mientras Jeriel De Santis declaraba a la prensa en zona mixta, desde los vestuarios del estadio Nacional, apareció Hernán Barcos y demostrando el buen clima y la amistad entre ambos lo interrumpió y le dio su respaldo.

“Él trabaja mucho aunque no se le estaban dando las cosas, como a otros de nosotros, pero hay que confiar. Es un chico joven, tiene mucho por aprender y viene creciendo”, avisó el máximo goleador extranjero blanquiazul.

Asimismo, el ‘Pirata’ reconoció que Jeriel “tiene humildad para aprender, para escuchar; así que, poco a poco, vamos a ver al que todos queremos y que él también quiere. Me dio un gran pase que, gracias a Dios terminó en gol y pudimos ganar”.

“Para un delantero, siempre es bueno hacer goles. Últimamente, los atacantes estamos fallando bastante, así que este tanto es bueno para seguir con la confianza y, obviamente, a todos nosotros nos viene bien la victoria”, finalizó.

