-¡El fiscal José Domingo Pérez tuvo ayer el descaro —por no usar una palabra mucho más criolla— de quejarse de que le están filtrando información reservada a Willax! ¡Jua, jua, jua! ¡Me hizo la tarde! De su despacho se han filtrado innumerables “primicias” —durante todos estos años y a solo determinados periodistas— y ahora este personaje se molesta por eso. Más bien me pregunto cuándo se resolverá el reclamo del exmagistrado TC Sardón contra Pérez y Vela, demanda que está siendo aguantada desde hace años en el MP, seguramente con la intención de que prescriba. Ese caso lo veía el fiscal Roberto Carlos Rojas Matos, que me comunicó ayer que desde septiembre pasado ya no lo tiene a su cargo.

-A ver si este Congreso de una vez acaba con esa omnipotencia impune de las ONG y se establece un control real desde APCI. Es que APCI no debería estar bajo el mando de Torre Tagle porque los diplomáticos huyen al conflicto y a tomar decisiones.

-La JNJ defenestra a la fiscal Patricia Benavides y al toque el Poder Judicial ordena la inmediata vuelta de su archienemiga Zoraida Ávalos al MP, para felicidad de Vizcarra. Ya pues, que los caviares sean por lo menos un poquito menos rochosos y prepotentes. Ya sabemos que ellos mandan, pero no sean tan evidentes.

-¿Por qué diablos ese Salas Arenas del JNE se mete a opinar que la eliminación de esa tontera de la alternancia y paridad sexual en las candidaturas es un retroceso? ¿Acaso ese es su trabajo? ¿Quién es ese para meterse a cuestionar lo que decida el Congreso, si no es una autoridad electa y es solo un simple funcionario? Qué bueno que ya se larga del JNE en noviembre.

-El emisor de Bolivia solo dispone de 139 millones de dólares de reservas en efectivo y eso no es nada para las necesidades de un país. Escasean por eso los dólares en las calles, donde el boliviano ya se cotiza a 9 por dólar en lugar de los 6.90 del cambio congelado oficial. Mínimo se les viene una maxidevaluación del 25% a muy corto plazo. Que voten por Evo de nuevo…

