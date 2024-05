Desde ayer ya definitivamente podemos hablar de una quiebra efectiva de “Petropeor” después de que la agencia Fitch rebajó su calificación crediticia a CCC+. Eso en cristiano significa que la empresa petrolera estatal es insolvente y habría que pagar para que alguien quisiera hacerse cargo. El MEF quiso irresponsablemente evitar esta rebaja y a pocas horas de esta decisión le envió un oficio a Fitch ofreciendo un pleno apoyo estatal. Pero Fitch ya sabía perfectamente que el Estado peruano ya no puede seguir inyectando miles de millones de dólares a este barril sin fondo (ahora mismo necesita US$2 mil millones), y que el mismo directorio nuevo ha revelado que la empresa no da más. Es que “Petropeor” debe más de cinco veces (US$ 8,532 millones) lo que vale (US$ 1,645 millones) y no deja de perder dinero diariamente. “Petropeor” siempre fue un desastre, pero esa estupidez monumental de Ollanta Humala de construir la refinería de Talara (que ya viene costando US$ 6.5 mil millones. ¡Las cutrazas que debe haber allí!) fue la estaca que mató al vampiro. Y hablemos aquí de los otros responsables, además de Ollanta. 1) El autor intelectual de esta barbaridad que es Humberto Campodónico Sánchez. 2) Los ministros humalistas que aceptaron iniciar esta inversión: Luis Miguel Castilla (MEF) y Jorge Merino Tafur (MEM). 3) Aquellos que alentaron y defendieron este despilfarro: Gustavo Mohme, sus esbirros de La República y la izquierda. 4) El sindicato de “Petropeor”, adalid de esa casta parasitaria compuesta por tres mil trabajadores que deben ser jubilados inmediatamente. 5) Y Alberto Fujimori, por haber detenido su privatización.Como es imposible privatizar (nadie la va a comprar) o reflotar esta empresa (ni un mago), lo que queda es dejar que quiebre y ya que los acreedores se cobren lo que puedan. Que los compradores de sus bonos asuman su pérdida por irresponsables, porque el Perú no está obligado a responder: el ministro que pague esos bonos debe ir inmediatamente preso.

