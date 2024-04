El periodista argentino, Juan Pedro Aleart, inició su habitual programa del mediodía con un anuncio que estremeció a todos los televidentes del Canal Tres. Antes de iniciar el noticiero local ‘De 12 a 14′, se tomó varios minutos para revelar los abusos sexuales que sufrió tanto él como sus hermanos de parte de su propio padre y de un tío.

“He contado muchas historias y esta es la primera vez que voy a contar la mía, mi propia historia”, inició el reconocido periodista ante la atenta mirada de sus espectadores.

“Mi padre, además de violento, abusó sexualmente de mi hermana desde sus tres años en adelante, siendo él HIV positivo. Afortunadamente, no la contagió, pero yo soy testigo de sus ataques de pánico, profundas crisis de angustia, insomnio, caída de cabello, baja de peso corporal. Y sé que pensó cómo quitarse la vida producto de todo lo que mi padre le hizo”, continuó el periodista mientras contenía las lágrimas.

La denuncia pública la realizó tras enterarse del suicidio de su progenitor, a quien ya había denunciado penalmente y por el que se distanció de su familia paterna al no encontrar el apoyo que esperaba.

“Yo fui testigo porque mi padre abusó sexualmente de mi hermana delante de mí cuando yo era chico. Abusó sexualmente de mi hermana y todo lo hacía parecer un juego. Nos hicieron creer a mí y a mi hermano que mi hermana era una exagerada y que estaba loca. Mi mamá fue tanto víctima de todo esto como cómplice”, reveló.

Aleart narró cómo su padre abusó de su hermana y le dejó graves secuelas. Además, durante bastante tiempo él le insistió a ella para que hiciera la denuncia hasta que finalmente se concretó y hace tres semanas le llegó la notificación a su padre, quien tomó la decisión de quitarse la vida.





AHORA #Rosario

Probablemente los 26 minutos más impactantes en la historia de la Televisión Rosarina…

pic.twitter.com/JJO2YV03Cx — ABC (@ABCfilmaciones) April 18, 2024





EL TÍO TAMBIÉN ABUSÓ DE ELLOS





Pero el impactante relato no culminó ahí. Luego de darle ánimos a su hermana para que consiga rehacer su vida y continuar, puesto que “la película de terror se terminó” para ella, Aleart prosiguió a contar su propio relato de abuso por parte de su tío Helvio Vila.

“Mientras todo esto ocurrió en mi casa, en una casa con un padre de violento, abusador y una madre víctima y cómplice al mismo tiempo, un tío en quien yo confiaba y que cumplió en muchas situaciones como padre mío, se aprovechó del contexto de vulnerabilidad extrema en el que estaba yo y abusó sexualmente de mí y de mi hermano desde los 6 años en adelante”, reveló.

Según contó, decidió contarles a sus padres de los abusos que estaba sufriendo, pero fue en vano pues ninguno quiso intervenir para denunciar el hecho. “Yo seguí siendo abusado una y otra vez, y mi hermano también”, añadió









Luego de 18 años trabajando en medios de comunicación, Juan Pedro Aleart decidió denunciar ante las autoridades a su tío, quien sigue en libertad, pero el proceso judicial no tuvo la respuesta esperada.

“Se presentaron un montón de pruebas, tres informes psicológicos de dos profesionales distintas, el test de Rorschach. Todos los indicadores de abuso me dieron positivo y lo presenté en la justicia. Mi hermano declaró abusos sexuales de la misma manera que me lo hacía a mí esta persona, que además fue denunciado por otra persona que no conozco”, sostuvo el periodista.

“La Justicia de la provincia de Santa Fe, dos jueces en primera y segunda instancia, Florentino Malaponte y Orso, me dijeron, literalmente con estas palabras, que todo lo que les estoy contando es creíble y fundado. Creíble y fundado. Pero que está prescrito. Y, por lo tanto, esta persona está libre”, cuestionó el conductor de noticias, quien continúa con el proceso judicial, causa que actualmente está en la Corte de la provincia de Rosario.





Suspenden a tío del periodista:





Luego del desgarrador testimonio de periodista Juan Pedro Aleart, la Universidad Nacional de Rosario (UNR) decidió suspender este jueves a Helvio Vila, quien trabajaba hace 28 años en la facultad de Ciencias Médicas.

El rector de la UNR, Franco Bartolacci, se encargó de anunciar la medida contra Vila luego que el conductor de noticias revelara los episodios de violencia intrafamiliar y abuso sexual del que fue víctima tanto él como sus hermanos.

“Estremece el testimonio que con enorme valentía compartió Juan Pedro. Acabo de disponer un sumario y que se suspenda inmediatamente al docente mencionado en la denuncia de cualquier actividad académica e institucional”, escribió el funcionario educativo.





Estremece el testimonio que con enorme valentía compartió Juan Pedro. Acabo de disponer un sumario y que se suspenda inmediatamente al docente mencionado en la denuncia de cualquier actividad académica e institucional. Mi solidaridad y abrazo, Juan Pedro. — Franco Bartolacci (@fbartolacci) April 18, 2024





Perú21 ePaper, ingresa aquí y pruébalo gratis





VIDEO RECOMENDADO:





Julián Zucchi revela que su madre sufrió un infarto en el 2023. (Video: Instarandula)