En ocasiones, la política interna traspasa la línea y tiene repercusiones de índole internacional. Cuando sus máximos representantes emiten mensajes altisonantes, contrarios al lenguaje de la diplomacia, se rompen relaciones y se afecta el tránsito económico y social. Esto es lo que ha ocurrido tras la inusitada tensión entre España y Argentina, que, evidentemente, tiene un trasfondo político.

Las públicas declaraciones del presidente argentino, Javier Milei, en contra de Begoña Gómez, esposa del presidente de Gobierno español, Pedro Sánchez, relacionadas con supuestos actos de corrupción, avivaron el fuego cruzado entre ambas naciones. Más aún, porque se dieron en suelo español y en un evento partidario de Vox, partido político ultraconservador opositor al gobiernista Partido Socialista Obrero Español (PSOE), cuyo secretario general es justamente Sánchez. Estas pullas tienen su precedente en las declaraciones anteriores de ministros de Estado de España que acusaron a Milei de consumir drogas y de ser un fascista.

El retiro definitivo de la embajadora española en Argentina, María Jesús Alonso, no tiene precedentes, sostuvo a Perú21 Sonia Chirinos, jurista peruana y columnista de este diario que radica en España. No ocurrió ni siquiera con Cuba durante la prolongada dictadura de Francisco Franco.

“Esto solo ocurrió una vez, con lo acontecido en Guatemala (1980), cuando el Ejército entró en búsqueda de campesinos y los mató dentro de territorio español, quemó el edificio y casi muere el embajador. Pero este caso, con Argentina, es un tema de política nacional y de la manera de ser del presidente de Gobierno español”, manifestó.

ELECCIONES A LA VISTA

¿Qué hay detrás de la confrontación Sánchez-Milei? Entre el 6 y 9 de junio de este año -es decir, dentro de aproximadamente diez días-, se realizarán las elecciones para renovar al Parlamento Europeo, instancia de la Unión Europea que tiene amplias competencias legislativas, presupuestarias y de control. Los comicios serán el 9 de junio y, en el caso de España, tendrá sitio para designar un total de 61 diputados de los 720 disponibles.

En plena campaña política, Chirinos indicó que “Sánchez es muy listo y sabe buscar excusas para entretener a la gente. Él lo que quiere es ganar las elecciones europeas”. Por su parte, sostuvo, “Milei ayuda, porque a mí no me gusta en lo absoluto, me parece un fantoche”.

El estilo del mandatario argentino, añadió, “gusta a la gente hasta que se cansa, hasta que se da cuenta de que detrás de eso no hay nada. Vamos a ver si Sánchez gana en los comicios y si, en ese sentido, habría acertado en su estrategia, porque ahora, a cada rato, está hablando de Milei en su campaña”.

La jurista mencionó que “por el bien de las empresas españolas, cuando acabe la campaña, las relaciones diplomáticas entre ambos países deben volver a la normalidad”. Actualmente, España es el segundo país que más invierte en Argentina, solo por detrás de Estados Unidos.

¿Pueden prohibir su ingreso?

El especialista en derecho internacional Francisco Belaunde refirió que “las relaciones diplomáticas se gobiernan sobre intereses nacionales. Si hay choques sobre ello, puede haber problemas. Pero, si hay conflictos ideológicos entre presidentes, eso no debe gobernar las relaciones internacionales”.

Claramente, esta premisa no se está aplicando en el lío entre la España de Pedro Sánchez y la Argentina de Javier Milei.

La crisis ha escalado a tal punto que se comenta la posibilidad de que España declare a Milei como ‘persona non grata’ y le impida aterrizar en un vuelo oficial en su territorio, un escenario que no tiene ningún precedente, en medio del anunciado nuevo viaje que tiene previsto hacer el mandatario gaucho a tierras ibéricas en junio próximo para recibir un premio que le ha otorgado el grupo de estudios liberal Instituto Juan de Mariana.

Belaunde, en conversación con Perú21, señaló que ve “complicado” que se produzca el veto, pero que “no se puede descartar”. “Si la cosa va escalando, quién sabe y se considera que ya cruzó una línea roja. Declarar ‘persona non grata’ nunca ha ocurrido. El Congreso peruano declaró ‘persona non grata’ a Evo Morales, pero cuando era expresidente, en enero de 2023. Con ese argumento, el Gobierno peruano impidió que Evo ingrese al territorio peruano”, recordó.

El internacionalista añadió que “España podría argüir que Milei se está metiendo en los asuntos internos de España, que hay injerencia porque le está haciendo campaña a Vox”.

DOBLE RASERO

La disputa ideológica trasladada al terreno diplomático se hace más evidente en torno a la posición española sobre la invasión de Rusia en Ucrania. Hace tres meses, cuando fue asesinado en prisión el opositor ruso Alexei Navalny, el ministro de Asuntos Exteriores de España solo convocó al embajador de Vladimir Putin en Madrid, Yuri Klimenko, para que dé explicaciones al respecto. No retiró a su embajador. Tampoco en lo que va de la guerra con Ucrania.

Francisco Belaunde sostuvo que “son cosas muy distintas” llamar a consulta al embajador que retirarlo. Por ello, indicó, “se dice que los occidentales tienen una doble vara para medir a Rusia y a Israel”.

Perú21 ePaper, ingresa aquí y pruébalo gratis.