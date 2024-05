Begoña Gómez, esposa del presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, continúa en el ojo de la tormenta. El juez Juan Carlos Peinado que investiga la querella contra Gómez por presunta corrupción y tráfico de influencias, solicitó un informe donde cuestiona “frecuentes e inusuales visitas” del fiscal del caso al juzgado.

Según informó la agencia de noticias EFE, el juez determinó pedir un informe donde se detallen las visitas del fiscal al juzgado, así como la “la insistencia” por parte del letrado en conocer las resoluciones que se han dictado o incluso que se dictarán.

Asimismo, el juez señaló estar sorprendido ante lo “singular” que es el fiscal recurra de forma “casi automática” a la apertura de causa. Este hecho lo calificó como “totalmente inhabitual”. Además también cuestionó que el fiscal buscar conocer las resoluciones “incluso antes de ser notificadas”.

En ese sentido, Peinado instó a la Policía Nacional que le presente “a la mayor brevedad posible una copia autenticada y de tamaño legible y visible del DNI de Begoña Gómez”, “visto el estado de las presentes actuaciones”.

No obstante, de acuerdo informó Efe, la esposa de Sánchez se encuentra querellada mas no investigada, aún. Por lo tanto, no ha sido llamada a declarar.

Como se recuerda, la organización Manos Limpias, vinculada a la extrema derecha española, denunció a Begoña Gómez por presuntamente haber cometido tráfico de influencias, luego que de empresas vinculadas a ella recibieran rescate financiero por parte del gobierno español durante la pandemia de Covid-19.

Por su parte, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, ha calificado de “bulos” las acusaciones contra su esposa. En ese sentido, aseguró que Gómez es una mujer honesta, al igual que su gobierno.

“Mi mujer es una profesional honesta, seria y responsable, y mi Gobierno es un gobierno limpio”, dijo Sánchez este miércoles en una sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados.

