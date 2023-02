El terremoto de Turquía ha sido absolutamente devastador, pero expertos opinan que se podría haber evitado tanto desastre si varios de los edificios construidos en los últimos años hubieran cumplido las normas modernas de construcción y no impulsar un auge inmobiliario en áreas propensas a sufrir mayores daños por sismos.

La aplicación laxa de los códigos ahora está siendo fuertemente criticada y analizada por expertos, dado que gracias a esa negligencia se llegó a morir más de 20 mil personas en Turquía y Siria.

“Este es un desastre causado por una construcción de mala calidad, no por un terremoto”, explicó David Alexander, profesor de Planificación de Emergencias de la University College de Londres.

Muchos de los edificios en las zonas afectadas fueron construidos con materiales inferiores y sin cumplir los estándares gubernamentales, según la observación de Eyup Muhcu, presidente de la Cámara de Arquitectos de Turquía. Muhcu además comentó que no solo fallaron las construcciones antiguas, sino también edificios más modernos que no cumplieron los nuevos códigos de construcción. “La construcción en el área era deficiente y no firme, pese a la realidad de los sismos”.

Se ignoró estas nuevas medidas porque se verían costosas a largo plazo. Actualmente, existen códigos modernos de ingeniería antisísmicos, pero rara vez se aplican a la hora de la construcción. Muchos constructores usan materiales de menor calidad o contratan a menos profesionales para observar el proyecto, todo en el nombre de mantener costos bajos. Esto es un gran fallo, pues en un país de más de 15 de millones de habitantes, otro terremoto de ese calibre podría ser catastrófico.

“Quienes han sido negligentes, culpables y responsables de la destrucción tras el terremoto responderán ante la justicia”, advirtió Bekir Bozdag, el ministro de Justicia, quien investigará la causa de que tantos inmuebles acabasen destruidos. Si fuera, se tendría que observar minuciosamente a todas las políticas de Erdogan y autoridades regionales, que impulsaron el auge inmobiliario en primer lugar.

Antes de las últimas elecciones en 2018, el gobierno aprobó un programa para ofrecer amnistía a compañías e individuos responsables de violaciones de los códigos de construcción del país. Si pagaban multa, podrían evitar adaptar sus edificios al código. Debido a ello, la agencia gubernamental responsable de hacer cumplir los códigos de construcción admitió que más de la mitad de las construcciones en Turquía (13 millones de apartamentos) no cumplían los estándares. Las violaciones eran variadas, a viviendas construidas sin permiso o con balcones ampliado, hasta viviendas precarias para familias humildes.

En 2021, la Cámara de Ingenieros Geológicos de Turquía avisó que estas políticas de amnistía llevarían al peligro en el futuro.