Bill Nelson, director de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio de Estados Unidos (NASA), se refirió a la polémica sobre la presencia de ovnis y vida extraterrestre. Durante su visita a Colombia, el experto respondió a las recientes declaraciones del exmilitar David Grusch en el Congreso estadounidense, quien afirmó que las autoridades estarían ocultando hallazgos relacionados con vida extraterrestre y avistamientos de ovnis.

El director de la NASA afirmó a El Tiempo que, desde el año pasado, su agencia nombró un equipo de científicos dedicado al estudio de “los pocos casos de observaciones” que se han registrado sobre ovnis, cuya procedencia aún es desconocida. Nelson anunció que el próximo mes se revelará un informe sobre estos estudios. “Permanezcan atentos. Veremos lo que dicen.” , dijo.

No obstante, Nelson fue enfático en afirmar que no cree en las declaraciones de David Grusch y descartó la idea de que el Gobierno estadounidense esté ocultando evidencia de vida extraterrestre y avistamientos de ovnis. “Si alguien le dijera que tiene un amigo con una nave extraterrestre tan grande como un campo de fútbol guardada en un almacén, ¿lo creería? No me lo creo. O si le dice que tiene partes de extraterrestres, definitivamente no” .

A pesar de esto, el director de la NASA sí expresó su creencia en la existencia de vida en otros planetas. “¿Creo que hay vida ahí fuera?: sí”, dijo. Debido al tamaño vasto y en constante expansión del universo, Nelson señaló que no descartan la posibilidad de que existan planetas similares a la Tierra, con las condiciones adecuadas para albergar vida.

“Un Sol de tamaño medio, planeta rocoso de tamaño medio orbitándolo, ni muy lejos, ni muy cerca, inclinado sobre su eje, girando con carbono y los productos químicos para una atmósfera habitable. Dijeron que la probabilidad de que exista es de al menos un trillón” , explicó.





