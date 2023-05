Para hoy miércoles 31 se tiene previsto que la NASA presente su primer estudio oficial sobre la existencia de los ovnis, es decir, todo objeto volador no identificado que la agencia espacial logró avistar.

En la rueda de prensa, con la presencia de investigadores y científicos, presentaron varios avistamientos que se confunden con ovnis, pero algunos de estos han sido considerados casos anómalos, según informa la web 20 Minutos.

Sigue en vivo la conferencia de la NASA





Sean Kirkpatrick, jefe de la Oficina de Resolución de Anomalías de Múltiples Dominios del Pentágono, informó que la mayoría de avistamientos de ovnis se han producido en el espacio aéreo, a la altura en las que vuelan las aviones.

Durante su intervención presentó las imágenes de una orbe esférica de metal en Oriente Medio en 2022, avistado por un avión MQ-9.

“Este es un ejemplo de lo que avistamos normalmente, podemos verlas por todo el mundo y las vemos haciendo aparentes maniobras de vuelo muy interesantes. Esta en particular, debo añadir, no mostró ninguna capacidad técnica enigmática y no presentaba una amenaza para la seguridad aérea, aunque seguimos estudiando este objeto, no tengo ningún otro dato, así que llegar a la conclusión llevará un tiempo”, dijo.

Muestran imágenes de OVNIs en el primer panel público de la NASA pic.twitter.com/bKKcGYzOqh — El HuffPost (@ElHuffPost) May 31, 2023





Según 20 Minutos, el astrofísico David Spregel señaló que el informe definitivo sobre esta investigación se presentará en julio de 2023.