Un abogado del Ministerio Público Federal en México citó a un perrito para declarar en contra de un acusado en un caso de narcomenudeo. El video se viralizó a través de la plataforma de TikTok , generando diversas reacciones entre los usuarios.

En la grabación, que de acuerdo al portal Aristegui Noticias corresponde a una audiencia ocurrida en 2019, se escucha que el Ministerio Público (MP) comienza a leer la lista de quienes van a declarar. Cabe señalar que aunque el video señala que el MP es de carácter federal, el aspecto de la sala corresponde más bien a las utilizadas en los poderes judiciales estatales.













Luego de nombrar a dos personas, el hombre se detiene unos segundos, se toma la oreja y lee: “así como el canino Mac”. Entonces la jueza pregunta: “¿cómo va a declarar el canino?” a lo que el MP no halla respuesta, señala al hombre sentado a su lado y menciona: “se puede reproducir como evidencia, señoría”; “¡Pero no declara!, ¿quiénes declaran en su contra?” responde la magistrada.

El hombre responde afirmativamente y comienza nuevamente la lectura de los declarantes, esta vez omitiendo al canino Mac.

En la sala de audiencias varias personas se sorprendieron al escuchar que citaban al perro; un hombre comenzó a reír y tuvo que retirarse del sitio al no poder controlar su reacción. La jueza se llevó la mano a la frente y rió ante lo sucedido.

La publicación no tardó en generar numerosos comentarios en torno a la situación: “mi querido México, no cambies”, “creo que tengo oportunidad como abogada”, “es el resultado de las clases en línea”, “el perro no declara porque es fiel, jamás hablará”