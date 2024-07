Hasta que no has compartido tu vida con un animal, no puedes comprender el lazo tan profundo que se forma y las emociones que surgen en el camino.

Criar un gato o un perro es mucho más que tener una mascota; es contar con un compañero que estará a tu lado en los momentos de alegría y en los de soledad. Las mascotas son capaces de sintonizar con nuestras emociones. Así lo ha demostrado el estudio publicado en la revista Learning & Behavior.

La conexión emocional entre humanos con estos animales es más profunda de lo que muchos imaginan. Por ello, no es de extrañar que para quienes los aman, estos seres se integren como parte esencial de la familia.

Es cierto que al abrir tu hogar y tu corazón a tu mascota, sabes que su tiempo contigo será limitado, y a pesar de esto, es imposible prepararse adecuadamente para el dolor de su pérdida. Esta experiencia produce un profundo dolor que puede resultar desbordante.

En nuestra sociedad, el duelo por su partida a menudo se minimiza o se pasa por alto, lo que puede hacer que quien sufre esta pérdida se sienta incomprendido y solo. Sin embargo, es fundamental recordar que tu dolor es válido y que es natural preguntarse cómo sanar después de perder a una mascota tan querida.

Duelo por la partida de mi perro o gato: ¿cómo superarlo?

Algunas pautas que ayudarán a que lleves mejor el duelo:

Permítete sentir: Es normal experimentar tristeza, enojo o confusión. Permítete experimentar esos sentimientos sin juzgarte.

Habla sobre tus sentimientos: Compartir tus pensamientos y emociones con amigos, familiares o incluso grupos de apoyo puede ofrecerte consuelo.

Recuerda los momentos felices: Haz un álbum de fotos o un diario donde puedas escribir sobre las memorias especiales que compartiste con tu mascota.

Ritual de despedida: Considera realizar un pequeño ritual en honor a tu mascota, como encender una vela, plantar un árbol o hacer una ceremonia de despedida.

Cuida de ti mismo: Asegúrate de cuidar tu bienestar físico y emocional. Come bien, haz ejercicio y duerme lo suficiente.

Dale tiempo al tiempo: La sanación es un proceso que lleva tiempo. No te apresures en superarlo; cada persona lo vive a su manera.

Considera una nueva mascota: Cuando te sientas listo, piensa en la posibilidad de adoptar otra mascota. Esto no reemplaza a tu gran amigo, pero puede brindarte compañía y alegría nuevamente.

Recuerda que cada persona enfrenta la pérdida de manera diferente, y está bien buscar ayuda profesional si sientes que la necesitas.

Perú21 ePaper, ingresa aquí y pruébalo gratis.

VIDEO RECOMENDADO