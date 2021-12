Hace cuatro décadas que el VIH y el SIDA aparecieron y continúan siendo uno de los mayores problemas para la salud pública mundial. En Perú, desde el inicio de esta epidemia en 1983 hasta enero de este año, se han notificado aproximadamente 143 mil casos de VIH y más de 46 mil de SIDA, incluyendo fallecidos . Según cifras oficiales, solo en el 2021, se han diagnosticado 4,992 y 715 nuevos pacientes, respectivamente .

El Dr. Raúl Urquizo, ex decano del Colegio Médico de Lima, explica que estas cifras podrían aumentar si se consideran las limitaciones que han tenido los pacientes desde el inicio de la pandemia por el COVID-19 en cuanto a los servicios de prevención, detección, tratamiento y atención relativos al VIH. “Además, muchas personas desconocen su condición o no quieren enfrentarla ya sea por miedo o falta de interés, dejando de lado la posibilidad de poder controlar la enfermedad”, agrega.

Aunque no hay cura para la infección por el VIH, este se ha convertido en un problema de salud crónico tratable para que las personas diagnosticadas puedan mejorar su calidad de vida a largo plazo. “Por ello, se debe garantizar el acceso a los tratamientos antirretrovirales que necesitan y priorizar el cumplimiento de su calendario de vacunación diferenciado ya que, por su condición, tienen un sistema inmune debilitado y corren el riesgo de presentar mayores complicaciones por infecciones virales o bacterianas, como tos ferina, difteria, meningitis por meningococo, polio, hepatitis A, que pueden ser mortales para este grupo”, advierte el galeno.

Cabe mencionar que el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) ataca el sistema inmunitario y debilita la defensa contra muchas infecciones y determinados tipos de cáncer que las personas con un sistema inmunitario sano pueden combatir. A medida que el virus destruye las células inmunitarias e impide el normal funcionamiento de la inmunidad, la persona infectada va cayendo gradualmente en una situación de inmunodeficiencia. La fase más avanzada de la infección por el VIH es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA).

Impacto

El VIH y SIDA generan un impacto socioeconómico a nivel mundial, no solo porque implica un costo elevado en la atención de la persona infectada, sino porque ataca a la población en edad reproductiva . Según el informe Seizing the moment de ONUSIDA, el 21 % de las personas que viven con VIH en Perú informa que no ha recibido el manejo adecuado debido a su estado serológico.

Finalmente, el Dr. Raúl Urquizo, indica que es esencial que la sociedad tome conciencia de cómo este virus afecta la vida de los pacientes, para que de este modo se ponga fin al estigma y la discriminación. “El Día Mundial de la Lucha Contra el Sida, que se conmemora cada 1 de diciembre, es una oportunidad para fomentar la sensibilización acerca de esta condición y los cuidados de estos pacientes, a fin de que, conozcan las opciones que existen para controlar esta enfermedad y así mejorar su calidad de vida”, subraya.

Sabía que

En la distribución de casos de infección por VIH en el Perú, el departamento de Lima y la provincia constitucional del Callao registran el 58% del total de casos a escala nacional, mientras que Loreto, La Libertad, Arequipa, Ucayali e Ica, suman el 21% de casos.

Según la Dirección General de Epidemiología (DGE) del Ministerio de Salud (Minsa), el 97% de los casos de VIH se trasmiten vía sexual, mientras que, la vía madre-niño (vertical) constituye el 2% y la sanguínea (vía parental) solo el 1%5.