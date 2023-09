Grave denuncia. Vecinos del jirón Río Chira de Los Olivos acusan a una vecina de intentar envenenar a las mascotas de la zona.

Una cámara de seguridad grabó a Marcelina Ramírez dejando bolsas con comida en los jardines aledaños a su casa y los vecinos aseguran que dicho contenido tiene veneno.

Rosmery Sotelo declaró a América Noticias que en un descuido su mascota comió la carne que había en esta bolsa y en el veterinario le dijeron que ingirió veneno. Por ese motivo denunció a Marcelina Ramírez.

La vecina acusada aseguró que no le ha hecho mal a ningún animal. Incluso, los vecinos fueron a reclamarle a la puerta de su casa, pero ella siguió negando que haya envenenado a algún perro.

“Yo no he dejado, a propósito me echan la culpa”, dijo.

Los policías de la comisaría Laura Caller estarán a cargo de las investigaciones.

Los Olivos: mujer envenenan perros