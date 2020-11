Ántero Flores-Aráoz, quien jurará este miércoles como nuevo presidente del Consejo de Ministros, opinó que las universidad con licenciamiento denegado por la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) deberían tener “una segunda oportunidad”.

En diálogo con Canal N consideró que no debe existir “diferencias” entre las universidades que han sido evaluadas por el ente. No obstante, aclaró que este tema no será de prioridad en la agenda del Gabinete Ministerial, al asegurar que no será abordado en estos meses.

Al ser consultado si se ratifica en que se las casas de estudios superiores, cuyas licencias fueron denegadas por la Sunedu, deberían tener una segunda oportunidad, expresó: “Yo creo que hay que tener, pero no es un asunto para hoy. Veremos para el futuro. Ahora [la atención] es la crisis".

"Es mi opinión personal. No voy a hacer nada en particular, personalmente opino que debe haber una igualdad entre las privadas y públicas. ¿Por qué a una se le da una segunda oportunidad y no a otra?, pero ese no es el tema de estos meses”, anotó.

Cabe recordar que según información de la Sunedu hasta a la fecha ha denegado el licenciamiento a 47 universidades y 2 escuelas de posgrado.

Creación de 5 universidades

La Comisión de Educación del Congreso agendó para hoy la exposición de cinco proyectos de ley que buscan la creación de universidades públicas en distintas regiones del país. Esto, pese a que aún está pendiente el debate en el pleno sobre la aprobación de la moratoria para evitar que se constituyan nuevas casas de estudios superiores.

Además se agendó la exposición del proyecto N° 6341/2020-CR, que propone modificar la Ley Universitaria “con el objetivo de garantizar la participación estudiantil, la idoneidad de sus autoridades, y promover la descentralización de la Educación Universitaria”. La iniciativa fue elaborado por Jesús del Carmen Núnez Marreros (Frepap).

