El Perú registra actualmente 50 universidades públicas licenciadas por la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu). Muchas de estas instituciones superan los 100 años funcionando y buscando la mejor calidad para sus alumnos. Ingresar a una de ellas no es una tarea sencilla.

Sin embargo, pese a esto, en el Congreso ha iniciado una nueva tendencia. No solo les bastó con cambiar la Ley Universitaria y dar beneficios a las universidades no licenciadas, o reconformar el comité directivo del ente rector con personajes cuestionados y con denuncias, ahora también pretenden crear casas de estudios superiores por montones.

Solo entre el mes de junio y hasta el 4 de julio de este año, existían 41 proyectos para crear nuevas universidades en diferentes provincias y distritos del Perú. En total, 13 de estas propuestas ya están en etapa de dictamen, lo que significa que están a un paso de ser debatidas —y posiblemente aprobadas— por el Pleno del Parlamento.

Detrás de todos estos proyectos de ley se encondería un motivo que no busca beneficiar a estudiantes, sino al populismo de ciertos legisladores.

“Esto responde a un interés político de los congresistas y también a un desconocimiento de la población y de las autoridades locales”, aseguró Jorge Mori, director ejecutivo de Cappes (Centro para el Análisis de Políticas Públicas de Educación Superior) a Perú21.

NI LA OBSERVA. Dina Boluarte promulgó esta semana la creación de una nueva universidad.

Esta opinión también es compartida por el fundador de Pirka y también exministro de Educación, Daniel Alfaro, quien asegura que la reforma educativa se ha politizado.

“La moratoria para la creación de universidades públicas tuvo como finalidad concentrar los esfuerzos de inversión en las condiciones básicas de calidad; lamentablemente, luego de su ampliación se abrió la puerta a la voracidad política que, sin tener en cuenta la necesidad de mejorar estas condiciones de calidad, fomentó el inicio de la apertura de nuevas universidades, ya sea declarando de interés o nombrándolas como tal”, dijo a este diario.

LOS AUTORES DE LA CONTRARREFORMA

No es novedad escuchar nombres de ciertos parlamentarios impulsando los mencionados proyectos. Desde los que aprobaron la nueva Ley Universitaria, hasta los que cambiaron al consejo directivo de la Sunedu, son los mismos que ahora quieren crear universidades nacionales por montones.

Uno de ellos es Waldemar Cerrón (Perú Libre), hermano del prófugo Vladimir Cerrón. Justamente su partido ha impulsado al caballazo proyectos de ley para que el ingreso a las universidades sea libre.

También figura Edgar Tello, quien en 2021, tal y como advirtió este diario, presentó un proyecto de ley que proponía “una nueva oportunidad” de licenciatura a las universidades asociativas que no cumplían con los requisitos mínimos exigidos por la Sunedu para seguir funcionando.

Específicamente, buscaba beneficiar a la Universidad Inca Garcilaso de la Vega (UIGV), ya que fue la casa de estudios del legislador Tello, de donde egresó en 2019 como abogado.

Otros legisladores que aparecen en las iniciativas para crear universidades públicas a la loca son Kelly Portalatino, Guido Bellido, Lady Camones, Américo Gonza, Ilich López, Alejandro Soto, Flavio Cruz y Elizabeth Taipe.

Algunas propuestas, por ejemplo, son crear la Universidad Nacional de Conchucos, en Áncash; la Universidad Nacional de La Mar (Ayacucho), Universidad Nacional de Pataz (La Libertad), Universidad Nacional Tecnológica de Ancón (Lima) y la Universidad Nacional Autónoma de Huanta (Ayacucho).

“Estos proyectos no deberían ser aprobados, a la fecha ya hay seis universidades públicas creadas. A los congresistas hay que pedirles que no sigan haciendo esto porque es jugar con la expectativa de los jóvenes y nadie tiene derecho a jugar con las expectativas de un padre de familia o de un joven que quiere resolver su problema de educación universitaria”, argumentó Jorge Mori.

MÁS CARO QUE BENEFICIOSO

“El costo por estudiante en estas universidades distritales o locales que se están creando puede llegar a ser hasta tres veces más que el costo de estudiante de una universidad pública regional”, explicó Mori a este diario.

Y es que, según de Cappes, el costo por alumno puede llegar a S/36 mil anuales. Si se inscribiera un alumno por cada universidad a crear, en este caso 41, se gastarían S/1′476,000 por año. Esto no sería lo peor.

Cada institución nueva, de acuerdo a Cappes, demoraría aún siete años en iniciar operaciones, considerando la construcción del campus y establecer las normas internas.

Además, ese tiempo tendría que pasar para que puedan admitir nuevos estudiantes. Y es que otras casas universitarias recién creadas no lograron cubrir ni el 10% de las plazas. En otras palabras, el nivel de acceso no incrementó.

“Estas universidades públicas distritales o locales que están creando no superan los dos mil alumnos. Eso también es importante señalar porque al no superar esa cifra obviamente que son universidades muy pequeñas que no logran escalar y que muchas veces tienen dificultad para traer investigadores o docentes”, manifestó el representante de Cappes.

UNA LUZ EN EL PROBLEMA

El exministro Alfaro refirió que si los legisladores quieren que más jóvenes desarrollen sus capacidades después de la etapa escolar, una solución sería priorizar los institutos porque generan condiciones de empleabilidad en las personas durante un menor tiempo y tienen mayor demanda en el mercado laboral.

En segundo lugar, explicó Alfaro, si fuese necesario incrementar la oferta universitaria, “sería más efectivo hacerlo a través de filiales de las universidades existentes en vez de crear nuevas universidades”.

Mori se sumó a esa propuesta y señaló que el Estado debería promover la oferta de becas y créditos.

“En realidad crear estas universidades públicas distritales o locales es un grave error y es jugar con la expectativa de los jóvenes. Tenemos que ser muy responsables porque, de lo contrario, seguimos jugando con los proyectos de vida de miles de jóvenes que tienen el derecho de acceder a una educación universitaria”, refirió.

El gobierno, por su parte, le hace el juego a estos congresistas. Esta semana, la presidenta Dina Boluarte celebró por todo lo alto la promulgación de la ley que crea la Universidad Nacional Fronteriza Autónoma de Yunguyo (Puno). El populismo en su máxima expresión.

TENGA EN CUENTA

-Se han aprobado las leyes de creación de seis universidades públicas provinciales: La Universidad Nacional de Carabaya (Puno), la Universidad Nacional Autónoma de Cutervo (Cajamarca) y la Universidad Nacional Tecnológica de Frontera San Ignacio de Loyola (Cajamarca).

-También la Universidad Nacional Tecnológica de Chincha (Ica), la Universidad Nacional Perla del Vilcanota (Cusco) y la Universidad Nacional del Vraem (Cusco).