Contar con un grado de Master Business Administration (MBA) es una valiosa herramienta que permite que los profesionales que esperan lograr mejores posiciones en sus empresas o fortalecer sus emprendimientos, puedan hacerlo, sobre todo en un mercado más competitivo y complejo producto de la pandemia. Por ello, la inversión para estudiar este tipo de programas en las principales escuelas de negocios del país fluctúa entre los S/.62 000 y S/. 110 000 señala Eddy Morris, director del MBA de ESAN Graduate School of Business.

El rango de precios en este tipo de programas se ha ampliado en los últimos tres años producto de nuevas modalidades que se ofrecen, donde los MBA 100 % virtuales y los formatos semipresenciales vienen ganando terreno. También es importante señalar que hay MBA con un mayor valor diferencial gracias a su alto componente internacional, certificaciones adicionales y por el mismo perfil de los participantes.

“Los MBA son programas que se actualizan constantemente para estar a la vanguardia y en sintonía con lo que pide el mundo empresarial. Por ello, las instituciones no solo actualizan sus mallas curriculares, sino que amplían sus modalidades para llegar a todos los tipos de profesionales, ofrecen certificaciones adicionales y servicios complementarios como hubs de innovación o áreas de empleabilidad que van más allá de las clases y son servicios para toda la vida”, resaltó el director del MBA de ESAN.

Asimismo, Morris indicó que actualmente los enfoques del MBA están orientados a la innovación, emprendimiento, transformación digital, data analytics, sostenibilidad, pensamiento crítico, entre otros. Justamente, en el caso de ESAN, es la única escuela que cuenta con tracks de especialidades que permiten un aprendizaje más profundo en un rubro que decida el participante y que le permitirá tener un diploma de especialidad adicional al grado de Magíster.

También es la única en el Perú que cuenta con 12 opciones de doble grado, que permiten que un participante pueda estudiar un periodo en el país y luego pueda terminar sus estudios en el extranjero, en las universidades con las que se tiene convenio, obteniendo dos grados académicos. Además, cuenta con más de 70 opciones de intercambio estudiantil con universidades de los cinco continentes.

Morris también destacó que, como parte de la enseñanza con enfoque global que brindan, se desarrollará la XLIII ESAN International Week, entre el 17 y 29 de enero. Bajo el lema “Face the new challenges, expand your knowledge”, busca abarcar materias que reflejen las necesidades actuales del mercado, así como los cambios que se están produciendo en el mundo producto de la pandemia y el avance tecnológico.

Este evento congregará de forma virtual a más de 500 profesionales que estudien en las maestrías de ESAN (MBA y especializadas) y decenas de profesores con Ph.D. que provienen del extranjero (Estados Unidos, Australia, Portugal, España, Países Bajos, Brasil, México, entre otros países).

