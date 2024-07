La venta de autos nuevos no registra resultados alentadores en la primera mitad del año, sin embargo, el gerente general de la Asociación Automotriz del Perú (AAP), Adrián Revilla, espera una recuperación para la segunda parte de 2024.

¿Por qué ha caído la venta de vehículos ligeros?

Por la inestabilidad política, la inseguridad ciudadana, las personas no saben cómo va a ser el futuro del país y se atribuye a eso.

¿Qué se esperaría para los siguientes meses?

Esperamos una recuperación para los próximos meses.

¿Qué es lo que impulsará esta recuperación?

La confianza en el sistema político ayuda mucho. También se necesita un mayor dinamismo de la economía para que haya mayor ingreso para las personas.

¿Cómo logramos eso?

El país no se desarrolla si no hay inversión, si no hay mercado, así que necesitamos incentivar ese tipo de actividades y apoyar al sector privado para que esto se logre.

La venta de vehículos también es un reflejo de la economía…

Así es. Además, Perú está dentro de los países con más bajas ventas de vehículos en Latinoamérica. Chile a veces vende el triple que nosotros.

Entonces es un mercado con potencial.

Sí, y muchas veces se dice ‘¿para qué quieres más vehículos si las calles de Lima están inundadas de autos?’ Nosotros tenemos cinco personas por auto, cuando en Chile son tres, y allá funciona el tráfico mejor que acá. El problema es de diseño, de que los semáforos no están bien coordinados, hay todo un sistema ahí.

Además tenemos un parque automotor muy antiguo.

Sí, con 15 años de antigüedad. Es un museo viviente de vehículos. En otros países son nueve o 10 años. Eso implica mayor contaminación para nosotros y eso es muy peligroso.

Perú21 ePaper, ingresa aquí y pruébalo gratis.