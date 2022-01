Recientemente se viene hablando de la flurona, cuando te da la gripe y el coronavirus al mismo tiempo, pero qué tanto sabemos de esta coinfección, ¿es grave?, ¿en qué casos se puede complicar? ¿es importante estar vacunados? Atento a la nota.

El gobierno de Israel anunció la última semana de 2021, que detectó su primer caso de flurona en una embarazada de 30 años; encendiendo las alarmas sobre esta coinfección que también se ha detectado en otros países, como España.

Precisamente, Europa Press recoge las declaraciones de la portavoz de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica (SEIMC) sobre los casos simultáneas de grupo y COVID-19.

¿QUÉ SIGINIFCA FLURONA?

La flurona, la infección simultánea de COVID-19 y gripe, proviene del término flu, gripe en inglés y rona, contracción del coronavirus. No es un nombre científico, pero ya está en la Real Academia de España (RAE).

La voz «flurona», de nueva formación, alude a la infección simultánea de gripe y covid-19. #recoFundéuhttps://t.co/yhDsOgQfw1 pic.twitter.com/id7MxdhIMi — FundéuRAE (@Fundeu) January 4, 2022

¿QUÉ PASA SI ME CONTAGIO DE COVID-19 Y GRIPE AL MISMO TIEMPO?

La infección simultánea de SARS-CoV-2 y gripe, llamada popularmente flurona, no tiene efectos graves y, por lo general, no hay complicaciones en personas, explica la microbióloga del Hospital Universitario de A Coruña y portavoz de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica (SEIMC), María del Mar Tomás.

¿EN QUÉ CASOS SE PUEDE COMPLICAR LA FLURONA?

La flurona se puede complicar cuando coinfección en el caso de las personas que no estén vacunadas de ninguno de los dos virus, la influenza y SARS-CoV-2. “Las personas no vacunadas deben estar alerta”, indicó la microbióloga española María del Mar Tomás. Sin embargo, indicó, que la tasa de contagio no es alta.

¿ES HABITUAL UNA COINFECCIÓN DEL COVID-19?

Si, las coinfecciones son habituales porque los dos virus se encuentran en el ambiente y pueden unirse. Además, la portavoz de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica (SEIMC), María del Mar Tomás, indica que ya hay casos de covid pediátrico coinfectado con otros virus sincitialrespiratorios.

¿CÓMO SE PUEDE DETECTAR SI TENGO COVID-19 Y GRIPE AL MISMO TIEMPO?

Para detectar si tienes flurona, debes realizan prueba antígena o molecular diferenciada.

¿CÓMO PODEMOS PROTEGERNOS DE LA FLURONA?

Para limitar el riesgo de contraer la flurona, los especialistas recomiendan la vacuna contra la gripe y la COVID-19. Si bien el riesgo de contagio siempre es latente, con las inmunizaciones se mitiga el riesgo de contraer una enfermedad grave.

¿EN QUÉ PAÍSES SE HAN REGISTRADO CASOS DE FLURONA?

Los casos por flurona se dieron a conocer por primera vez en Estados Unidos al inicio de la pandemia de COVID-19. Israel detectó su primer caso en los últimos días del 2021 y en España, específicamente en Cataluña, también fue identificada esta enfermedad.