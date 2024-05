Han pasado siete días desde que la empresaria Jackeline Janina Salazar Flores fue secuestrada por falsos policías en Los Olivos, a escasos metros de la comisaría Sol de Oro. En medio de la desesperación, su familia proporcionó desgarradores audios a las autoridades donde la joven pide ayuda para ser liberada.

“Por favor, me van a pasar electricidad, me van a cortar el dedo, por favor. Por favor, solo consigue el dinero, nada más. Solo enfócate en eso. No sigas nada más de lo que te digan nadie. Solo haz eso para que me liberen, por favor”, se le oye a la dueña de gimnasio entre lágrimas.

Su espeluznante grito de auxilio ha dado más luces de quién estaría detrás de su secuestro. Según Panorama, la glamorosa vida de la empresaria habría llamado la atención del delincuente más buscado del Perú, Erick Moreno Hernández, alias el ‘Monstruo’.

El escalofriante audio encaja con el brazo torturador del ‘Monstruo’ y es que la amenaza de electricidad es un método del lugarteniente del peligroso criminal.





FAMILIA HACE PEDIDO A LA POLICÍA:

El padre de la propietaria del gimnasio Soulfit entregó los audios proporcionados por los criminales que mantienen retenida a su hija, esto con el fin que trabajaran más rápido y logren su liberación, pero en las últimas horas, se conoció que le ha pedido a la Policía Nacional que ya no investigue nada y que será él quien negociará con los hampones.

Como se sabe, Jackeline Janina Salazar Flores fue secuestrada la noche del último lunes 13 de mayo a la altura de la cuadra 33 de la avenida Alfredo Mendiola, esto minutos después de salir de uno de sus gimnasios ubicado en la cuadra uno del jirón Pedro Paulet, en La Pascana, Comas.

Se conoció que los hampones han pedido dos millones para que dejen de torturarla y proceder a su liberación, sin embargo, el padre de la víctima ha pedido clemencia a los delincuentes señalando que no cuenta con la millonaria suma.









¿Quién es el ‘Monstruo’?

Erick Moreno Hernández, alias ‘Monstruo’, ‘Mostro’ o ‘Chonguito’. Un sujeto natural de Ica, que a sus 32 años, cuenta con un extenso historial de delitos, entre los que figuran asesinato, violación sexual, secuestro, robo, entre otros.

Desde su adolescencia, esta ‘joyita’ se inició en el mundo del hampa. A los 16 años, fue intervenido y se le abrió investigación por microcomercialización de drogas y por hurto agravado.

A medida que pasaban los años, se incrementaba su prontuario. El 2011 y 2012 fue denunciado varias veces. Los delitos que se le imputaron son lesiones, violación sexual y maltrato físico y psicológico.

Entre el 2015 y 2019 fue detenido otras tantas veces por los delitos de peligro común (elaboración o posesión de bombas, armas o armas artesanales), receptación, robo agravado, tráfico ilícito de drogas, lesiones graves.

Entre el 2020 y este año, tiene cuatro denuncias por secuestro agravado, y otra por lesiones. Precisamente, el 2020 se supo que era el cabecilla de la banda ‘Los Federales’, donde actuaba con hampones venezolanos.





Mató a un policía, secuestró a dos empresarios y a hija de negociante

En el año 2020, el ‘Monstruo’, cabecilla de ‘Los Federales’, junto a los criminales venezolanos, planeó el secuestro de dos acaudalados empresarios.

Durante un enfrentamiento con la Policía, que llegó a liberar a las víctimas, asesinó a uno de los detectives de la División de Secuestros, identificado como William Ríos Cauti.

A finales del 2023, este criminal organizó el secuestro de una escolar de 12 años del colegio John Nash, en Comas. También planificó el rapto de Lucero, una joven, hija de la dueña de un frigorífico de Lima Norte.

A pesar de todo el kilométrico historial delictivo, Moreno Hernández seguía suelto por las calles, poniendo en peligro a la población.

Mientras tanto, en Comas, los vecinos piden a gritos que alguna autoridad los escuche y designe más agentes para luchar contra el crimen.





