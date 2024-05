El fuerte olor a marihuana corría por uno de los pasadizos del condominio Torres del Campo en Comas. Y silencio. Silencio y miedo.

Los vecinos de más de 300 departamentos estaban amenazados. No podían salir de sus casas porque, según mencionan, la extorsión y la prostitución se había adueñado de sus áreas comunes.

“Mi hija de 6 años ya ni sale a jugar. La botaron del patio porque estaban ahí en grupo con armas de fuego y drogas”, mencionó a este diario uno de los inquilinos a quien no nombraremos.

El temor y la impotencia fue justamente lo que llevó a que una fuente diera el dato a la Dirincri de que un gran grupo de personas divididas en tres departamentos, dos de ellos colindantes, eran parte de una banda criminal dedicada a la extorsión ‘gota a gota’.

Lo que siguió luego de ello, se difundió en la prensa nacional como uno de los megaoperativos más grandes de una banda criminal autodenominada como Los Soldados del Norte, dedicada a dar préstamos informales y luego cobrar impagables sumas de intereses para luego proceder a amenazar a las personas.

Y es que nunca antes se había capturado a tantos miembros de una organización de este tipo en flagrancia; es decir, más de 26 personas en el preciso momento que llevaban a cabo su labor extorsiva.





AUDIOS LOS DELATAN

Tras la intervención en marzo último, un mes después, la Octava Fiscalía Penal de Lima Norte, a cargo de la fiscal Carmen Gonzales Gonzales, consiguió que el juez les diera 18 meses de prisión preventiva a 16 integrantes de Los Soldados del Norte. Sin embargo, este diario pudo conocer que incluso luego de que estos hampones quedaron tras las rejas, mientras se desarrolla la investigación otras personas allegadas siguen cobrando los préstamos informales y amenazando a quienes se niegan a pagar.

“Vamos a ver quién tiene más poder, si usted o nosotros, Yo tengo la plata suficiente para pagar los abogados que quiera”, menciona un delincuente en uno de los audios a los que tuvo acceso Perú21. La víctima alega que le prestaron cerca de S/2 mil, pero los intereses que pretenden sumar son impagables.

En otro de los audios se escucha al extorsionador ‘gota a gota’ decirle a otra mujer agraviada que las personas intervenidas en Las Torres del Campo fueron cargadas por los mismos integrantes de la Policía.

“Usted sabe que a ellos los cargaron, como lo cogen a uno, le meten pistolas, droga, todo. Así igualito le pasó a mi gente. Entonces por el mínimo respeto que nos tenga, páguenos”, amenaza el extranjero con acento colombiano.

En conversación con Perú21TV, la fiscal penal Gonzales Gonzales aseveró que la evidencia recabada por la Policía es contundente y que todo indica que esta banda criminal ha expandido su red de préstamos informales a otros distritos, por lo que el caso debe ser investigado como crimen organizado.





Aceptan que hacen la cobranza. Crean grupos con el nombre ‘Cobradores’”

Carmen Gonzales Gonzales, fiscal penal de Lima Norte

DERIVARÁ EL CASO. “Es crimen organizado; ha trascendido el distrito”.





¿Cómo era la dinámica que manejaba esta banda criminal?

Un colombiano nos dijo que ellos ‘solamente eran simples trabajadores’. Ingresan, recogen su equipo de trabajo como teléfono móvil, cascos para moto y reciben ciertas órdenes, ellos ya saben dónde cobrar. Una cosa que se encontró también fue una gran cantidad de publicidad en tarjeta. Estos préstamos son dirigidos a un cierto sector como emprendedores, comerciantes pequeños. Ni siquiera son préstamos grandes, no son miles de soles. Para un heladero, comerciantes que venden flores. Todos tienen motos lineales, esa es la dinámica.

¿Qué se encontró en la intervención?

La Policía interviene en el departamento 202 e incauta S/20 mil, más las anotaciones de las agendas, además los cuatro celulares que tenían entre las dos personas de ese departamento; y en el 207, de igual forma, un arma no operativa, pero a veces para la población, para la intimidación, sirve. En los celulares incautados encontramos cientos de vouchers.

¿Y los intervenidos tenían antecedentes?

Había uno, Jonathan Ríos Giraldo, sí tenía denuncias también por estos hechos en Lima Centro, en el distrito del Rimac. Incluso con su mismo número de teléfono celular, el que se le incautó ese día, que no autorizó su lectura. Un buen grupo sí autorizó su lectura, por ejemplo, González Nieves, el colombiano, así como también Betancourt. A este último se le encuentra una rica información en su celular.

¿Ya solicitaron el levantamiento de sus comunicaciones?

Ya yo he pedido de los que no han querido, yo ya pedí el levantamiento, ya me dieron la autorización.

¿Y encontraron vínculos entre los intervenidos?

Uno de ellos aceptó que ellos hacen la cobranza. Incluso crean grupos de chat, está en la evidencia, le ponen de nombre ‘Cobradores’. Ahí hay un tal David que dice: “Los cogieron. Todos salgan del grupo”, con una foto de cuando se realizó la intervención.