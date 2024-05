El caso de la empresaria Jackeline Salazar Flores, quien fue plagiada el último 13 de mayo, mantiene en zozobra a la población. Según el Ministerio Público, entre enero y abril de este año, se han registrado 100 denuncias por secuestro SOLO en Lima Norte. Es decir, 25 denuncias al mes, una cifra de terror.

El año pasado hubo 306 casos, de acuerdo con El Comercio, y el 2022, la cifra llegó a 197. Es decir, la cifra se eleva de manera alarmante ante la falta de un plan eficiente de la Policía Nacional.

Se informó que el blanco de los extorsionadores y secuestradores son los dueños de negocios o sus familiares. Un dato alarmante es que en la mitad de los casos, los criminales simularon ser policías.

Desde el 2020 a abril de este año, los casos de secuestro han alcanzado los 1.343 en toda la capital, según denuncias registradas dentro del Sistema Informático de Registro de Denuncias Policiales (Sidpol) recogidas por el Ministerio del Interior.

Según el INPE, del 100% de presos por secuestro, el 25.75% era chofer. Estos fueron seguidos por comerciantes, obreros y otros oficios. El 79% estaba en calidad de procesado.





Se pelean por control de extorsiones y secuestros en Lima Norte

Lima Norte es una de las zonas preferidas por los delincuentes para cometer sus fechorías.

Perú21 pudo conocer que el delincuente Erick Moreno Hernández, alias el ‘Monstruo’, quien cuenta con un amplio prontuario, y su rival, Adam Smith Lucano Cotrina, alias ‘Jorobado’, desde la prisión de Piedras Gordas, se disputan el control criminal de esta jurisdicción.

'Jorobado' tiene 19 denuncias, en su mayoría, por homicidio y extorsión en Lima Norte. Otro dato es escalofriante es que está implicado en 14 hechos de sicariato en la misma zona de la capital. Él y su compinche, Joe Luis Marín, 'Loco Joe', de la organización criminal 'Los Chimbotanos', sindicados como los autores del asesinato del 'Cholo Darwin', quien cometía diversos atracos en Lima Norte.





Más de 840 personas están presas por secuestro: Es uno de los delitos más frecuentes

La población vive atemorizada día a día por la ola de secuestros que atormenta al país. El último caso mediático es el de la empresaria Jackeline Salazar Flores, quien lleva plagiada más de una semana.

Panamericana informó que, actualmente, hay 846 personas que se encuentran en las cárceles peruanas por secuestro a nivel nacional. De ese total, 700 se encuentran condenadas por “secuestro simple”.

De acuerdo con el citado medio, la Policía dijo que el secuestro es la tercera actividad criminal más reportada en todo el país.

Como se recuerda, Jackeline Salazar fue plagiada en la Panamericana Norte, en Los Olivos. Los criminales le enviaron unos audios a su familia en los que ella suplica que paguen los 2 millones de soles que piden los secuestradores.

Para la Policía, Erick Moreno Hernández, alias el 'Monstruo', estaría detrás de este crimen.





PNP no interviene en secuestro de empresaria Jackeline Salazar Flores a pedido de la familia

Mientras familiares y amigos de la empresaria Jackeline Janina Salazar Flores buscan recolectar los dos millones de dólares que piden sus captores, el ministro del Interior, Juan José Santiváñez confirmó que la Policía Nacional no interviene en las negociaciones y que solo actuarán “de oficio”. Esta decisión se tomó a pedido del padre de la dueña de gimnasios.

El titular del sector confirmó este martes que la Policía Nacional no interviene en las negociaciones para la liberación y que solo actuarán “de oficio”.

Jackeline Janina Salazar Flores fue secuestrada la noche del último lunes 13 de mayo a la altura de la cuadra 33 de la avenida Alfredo Mendiola, esto minutos después de salir de uno de sus gimnasios ubicado en la cuadra uno del jirón Pedro Paulet, en La Pascana, Comas.

“La empresaria se encuentra lamentablemente retenida, hemos recibido instrucciones expresas de la familia para no vincularnos porque ellos se encuentran en comunicación directa. Estamos respetando esa posición porque nuestra principal preocupación es la integridad de la persona secuestrada. No obstante, la Policía está cumpliendo su rol de oficio”, dijo el ministro.

Jorge Salazar, padre de la víctima, pidió el fin de semana a las autoridades que no investiguen y que él se hará cargo de las negociaciones.

Santiváñez expresó que la familia se mantiene en conversación directa con los secuestradores y que por el momento no cuentan con más detalles sobre la situación de la joven.

Como se recuerda, la mujer desesperada y entre llantos pidió que la PNP no intervenga: “Papi, soy Jacky por favor. Por favor, consigue el dinero que ya no quiero que me hagan más daño. Dile que ya no se meta, que no se meta, que ellos ya saben de los dos carros polarizados que están en el gimnasio revisando cámaras. Ellos saben todo. Solo junta el dinero, por favor”.

“Habla con mis tíos, ellos saben todas las propiedades que tienen mis tíos. Por favor, por favor, dile a los policías que ya no se metan. Dile a Ericksson que no se meta. No hagas caso nada. Solo consigue el dinero. Habla con mis tíos, por favor. Por favor, por favor, porque si no me van a seguir, me van a seguir torturando”, dice la empresaria visiblemente nerviosa.

"Por favor, me van a pasar electricidad, me van a cortar el dedo, por favor. Por favor, solo consigue el dinero, nada más. Solo enfócate en eso. No sigas nada más de lo que te digan nadie. Solo haz eso para que me liberen, por favor", añade Salazar.





Hermetismo

“No tenemos (más información). La familia está manejando todo esto de manera muy hermética. Nosotros lo respetamos como autoridad porque nuestra principal preocupación, lo sostengo, es la integridad de la persona retenida”, añadió.

Los secuestradores ya le han cortado un dedo a la espera que la familia pague el cuantioso monto, según informó ‘Cuarto Poder’.

Tres sujetos, portando chalecos de la Policía Nacional y armas de fuego, obligaron a la empresaria a abandonar su vehículo e irse con ellos.

En tanto, familiares y amigos se han visto obligados a pedir apoyo económico para cumplir con el exorbitante monto que exigen. Lo hacen a través de las redes sociales, donde claman clemencia a los hampones.





¿Quién estaría detrás del plagio?

Erick Moreno Hernández, alias ‘Monstruo’, ‘Mostro’ o ‘Chonguito’ es sindicado como responsable de este horrendo suceso. Se trata de un sujeto natural de Ica, que a sus 32 años, cuenta con un extenso historial de delitos, entre los que figuran asesinato, violación sexual, secuestro, robo, entre otros.

Desde su adolescencia, se inició en el mundo del hampa. A los 16 años, fue intervenido y se le abrió investigación por microcomercialización de drogas y por hurto agravado.

A medida que pasaban los años, se incrementaba su prontuario. El 2011 y 2012 fue denunciado varias veces. Los delitos que se le imputaron son lesiones, violación sexual y maltrato físico y psicológico.

Entre el 2015 y 2019 fue detenido otras tantas veces por los delitos de peligro común (elaboración o posesión de bombas, armas o armas artesanales), receptación, robo agravado, tráfico ilícito de drogas, lesiones graves.

Entre el 2020 y este año, tiene cuatro denuncias por secuestro agravado, y otra por lesiones. Precisamente, el 2020 se supo que era el cabecilla de la banda ‘Los Federales’, donde actuaba con hampones venezolanos.

En el año 2020, el ‘Monstruo’, cabecilla de ‘Los Federales’, junto a los criminales venezolanos, planeó el secuestro de dos acaudalados empresarios.

Durante un enfrentamiento con la Policía, que llegó a liberar a las víctimas, asesinó a uno de los detectives de la División de Secuestros, identificado como William Ríos Cauti.

A finales del 2023, este criminal organizó el secuestro de una escolar de 12 años del colegio John Nash, en Comas. También planificó el rapto de Lucero, una joven, hija de la dueña de un frigorífico de Lima Norte.









Familia denuncia que secuestradores cortaron dedo a empresaria y exigen pago de rescate

Los secuestradores de Jackeline Salazar Flores le cortaron uno de sus dedos, según informó ‘Cuarto Poder’.

El programa tuvo acceso a una fotografía donde la joven se encuentra mal tras perder uno de sus dedos. Sus captores le enviaron un audio a su padre asegurándole que seguirán atacando a la chica si no se paga el rescate.

‘Cuarto Poder’ informó que el padre de la joven recibió el miembro cortado por los sujetos y con ello un audio para continuar con sus amenazas.

“Ahí te mando una pequeña prueba de lo que puedo llegar a hacer con tu hija. Por las puras no tengo mis años encima. A más tiempo que des a los soplones... menos tiempo le queda de vida a tu hija. A la próxima será un dedo menos”, dice un sujeto en la grabación.

Los hampones han pedido dos millones de soles para que dejen de torturarla y proceder a su liberación, sin embargo, el padre de la víctima ha pedido clemencia a los delincuentes señalando que no cuenta con la millonaria suma.

El secuestro fue registrado por cámaras de videovigilancia el pasado lunes 13 de mayo, a la altura de la Comisaría Sol de Oro, en Los Olivos, cuando la mujer de 32 años se trasladaba en su vehículo a la altura de la cuadra 33 de la avenida Alfredo Mendiola.

La empresaria pidió a sus padres que paguen el rescate y no pidan el apoyo de la Policía.

"Por favor, me van a pasar electricidad, me van a cortar el dedo, por favor. Por favor, solo consigue el dinero, nada más. Solo enfócate en eso. No sigas nada más de lo que te digan nadie. Solo haz eso para que me liberen, por favor", dijo días antes la dueña de gimnasio entre lágrimas. Tras este dramático mensaje, su padre Jorge Salazar salió al frente para pedir a las autoridades que no investiguen y que él se hará cargo de las negociaciones.





