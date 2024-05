Un alarmante caso de secuestro ha generado conmoción en el Cercado de Lima. Brayan Daniel Chávez, un hombre dedicado al rubro de la construcción civil, fue secuestrado a plena luz del día y a pocos metros de la comisaría de Monserrate por una presunta banda de delincuentes.

El hecho, ocurrido la tarde del último lunes 27 de mayo, alrededor de las cinco de la tarde, fue captado por las cámaras de vigilancia del sector.

Pierina Escobar, esposa de la víctima, presentó la denuncia ante la División de Investigación Criminal (Dirincri) en la avenida España, solicitando la intervención de las autoridades para lograr la liberación de su marido. “En el video se ve que varias personas se lo llevan; no sabemos nada de él hasta ahora”, declaró angustiada.





Nuevo caso de secuestro





Las imágenes de las cámaras de seguridad muestran a Brayan Daniel Chávez llegando a su domicilio en su motocicleta. Sin embargo, antes de poder ingresar a su vivienda, es interceptado por dos hombres y dos mujeres. Tras un forcejeo, los secuestradores logran llevarse a Chávez, mientras las mujeres le arrebatan sus pertenencias y él se aferra desesperadamente a la puerta de su casa. La motocicleta de la víctima quedó tendida en el suelo, evidencia del violento incidente.

Este secuestro, ocurrido en una zona aparentemente segura y a pocos metros de una comisaría, ha dejado a la comunidad en estado de shock y ha generado cuestionamientos sobre la seguridad en el área. Las autoridades locales aún no han brindado información adicional sobre el paradero de Chávez ni sobre los posibles motivos detrás del secuestro.

La familia y amigos de la víctima se encuentran en una angustiante espera, exigiendo respuestas y acciones inmediatas para la liberación de Brayan Daniel Chávez. Mientras tanto, las autoridades continúan revisando las imágenes de las cámaras de seguridad y realizando investigaciones para identificar y capturar a los responsables de este atroz crimen.





Amenazas

Pierina aseguró que su esposo no había recibido amenazas ni estaba involucrado en actos ilícitos. “Vivimos tranquilos y no tenemos problemas con nadie. No sé por qué nos han hecho esto. Temo por mi vida y la de mis hijos, que son menores de edad”, expresó.

Se presume que el hecho guarde relación con un problema familiar.

Chats del supuesto secuestrador. (Composición)





