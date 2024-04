Un giro en las investigaciones. El suboficial David Anthony Quispe Flores, inicialmente implicado en la desaparición de la policía Nicole Mesía Castro, salió al frente para dar su versión.

En entrevista con Perú21, el agente informó que el día del hecho, se encontraba prestando servicios en su unidad.

Aseguró que tras haber sido involucrado, pidió los documentos que comprueban que estuvo trabajando, descartando así que él haya sido la persona que se subió en el mototaxi junto a Nicole cuando salió de su casa, en San Juan de Lurigancho, el 18 de abril. Como se recuerda, esa fue la última vez que se vio a la mujer policía.

Quispe Flores brindó documentos de la Policía y de la Fiscalía en los que se detalla que el agente cumplió con no acercarse a la suboficial.

Además, sostuvo que a quien buscan los familiares de la agente es a la nueva pareja de la agente, cuyo nombre se desconoce y con quien inició una relación luego de finalizar el vínculo entre ellos, en setiembre del 2023.





Denuncia

En las últimas horas, el programa Ocurre Ahora, de ATV, dio a conocer la denuncia hecha por Nicole contra su expareja por amenazas de muerte y acoso.

En la denuncia, registrada en noviembre, la agente de 23 años detalló que su colega le decía que “si lo dejo por alguien más, me buscaría para matarme, que no sería de nadie más, solo de él, no queriendo que nadie más esté conmigo porque yo soy su mujer”.

“A su vez, me controlaba mi forma de vestir, minimizándome como mujer y, a su vez, de forma despectiva por ser de provincia”, señala la denuncia.

El suboficial, en diálogo con Perú21, contó que se hicieron constataciones posteriores, mensualmente, de parte de la institución y se le preguntó a Nicole si es que había vuelto a recibir amenazas y ella lo negó.

El suboficial, en diálogo con Perú21, contó que se hicieron constataciones posteriores, mensualmente, de parte de la institución y se le preguntó a Nicole si es que había vuelto a recibir amenazas.





Los familiares y amigos de Nicole están desesperados y piden ayuda a la institución policial.

Hasta el momento, la Policía ha dispuesto que 30 agentes busquen a la suboficial, pero aún no obtienen resultados.





Perú21 ePaper, ingresa aquí y pruébalo gratis

VIDEO RECOMENDADO: