Terrible. Nicole Aurora Mesía Castro, la suboficial de la Policía Nacional del Perú (PNP), quien desapareció en extrañas circunstancias el pasado 18 de abril de este año y luego fue encontrada en Cusco, fue hallada sin vida dentro de su vivienda en San Juan de Lurigancho.

De acuerdo con fuentes policiales, la joven suboficial fue hallada sin vida dentro de su habitación por sus padres. Los hechos ocurrieron en la avenida 10 de octubre en San Juan de Lurigancho. Tras los hechos, Nicole Mesías fue llevada al hospital más cercano, donde solo certificaron su muerte.

Al domicilio llegaron agentes del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) de San Juan de Lurigancho y peritos de criminalística para analizar la escena.





Policía fue hallada con vida en CUSCO luego de 8 días de incertidumbre

Tras intensas labores de búsqueda, las autoridades han anunciado el hallazgo de la suboficial Nicole Mesía Castro, de 23 años, en la región de Cusco.

Mesía Castro habría ido hasta en dos ocasiones a un agente para retirar dinero. Ambas veces estuvo encapuchada, según trabajadora del establecimiento.

Según América Televisión, Mesía Castro registra antecedentes patológicos en la Unidad de Salud Mental de la PNP. Se apunta que fue paciente psiquiátrico. Esta versión también fue brindada por su expareja en diálogo con Perú21 la tarde del miércoles 24 de abril.

En ese entonces, el exministro Juan José Santiváñez indicó lo siguiente: “Tenemos conocimiento que la señorita se encontraba transitando por su propio derecho y propia libertad por distintas partes del Perú [...] El 24 de abril unas cámaras de seguridad la han ubicado en una entidad bancaria haciendo un retiro de dinero. Nosotros le hemos informado a la familia”, mencionó.

“Si ya no quiere servir a la Patria, no quiere ser policía ni militar, deberá quedar a disposición de la Fiscalía Militar y se formule el parte judicial e inmediatamente sea procesado por el Consejo Supremo Policía Militar, el delito es de abandono de destino, deserción y está sancionado con la pena privativa de la libertad que correspondería a no menor de tres ni mayor de seis años en prisión”, agregó.

