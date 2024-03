Delcy Arroyo Morales (23) fue masacrada a golpes, asfixiada y arrojada al río Rímac, a la altura de la jurisdicción de Ate. Su pareja, el venezolano Ronny Torres Chacin, es el principal sospechoso del feminicidio.

El último domingo, la muchacha salió de casa en el asentamiento humano Progresistas en el distrito citado. Dijo que regresaría, pero no hubo noticias de ella hasta la noche del martes, cuando llamó a su tía Mercedes Morales para que le transfiera S/10.

“Ella lloró. Me dijo: ‘Me para pegando el ‘chamo’, porque no quiero estar con él. Quiere estar a la fuerza conmigo. Me ha reventado los labios, me ha cortado el brazo, un dedo y el codo’. Cortó (la llamada) sin decirme dónde estaba”, relató su tía.

HORROR

Al día siguiente, el cuerpo de Delcy Arroyo apareció en un islote del río Rímac, a la altura del parque Santa Rosa. El cadáver fue identificado por un tatuaje en uno de sus dedos.

En la necropsia se determinó muerte por asfixia y golpes con moretones en cuello, piernas y espalda.

Torres Chacin ya había amenazado a su pareja. “Un día me dijo: ‘mami, él me quiere matar y botar al río’”, recordó entre lágrimas la mamá de la víctima.

