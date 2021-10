“Estaba sola. Me asfixió contra la cama. Me tapó la boca con una mano y con la otra me golpeaba la cabeza. Presionó mi cuello con sus dos manos y ya no podía respirar”. Este es el testimonio de Verónica Montaño Flores (26), quien fue rescatada a tiempo por agentes de la comisaría de Condevilla y así frustraron un nuevo feminicidio en San Martín de Porres. Los custodios sorprendieron al feminicida, en grado de tentativa, cuando trataba de asfixiar y estrangular a su ex pareja.

null null

A pesar de que el agresor fue capturado en flagrante delito, podría salir en libertad debido a que el examen médico legista señala que no presenta lesiones, según denunció la agraviada.

La intervención se produjo a las 11:30 a.m. luego que los vecinos de la cuadra 32 del jirón Constantino alertaron a la referida comisaría de que un sujeto irrumpió en la casa de su expareja y que amenazaba con matarla.

Los agentes llegaron hasta el inmueble signado con el Nº 3260 y el agresor se negó a abrir la puerta por lo que los uniformados tuvieron que derribarla. Al ingresar, los agentes, encontraron al sujeto, identificado como Emilio Javier Reátegui Salas (29), presionando con sus manos el cuello de su expareja Verónica Montaño Flores (26).

null null

Ante la presencia de los efectivos policiales el agresor liberó a la víctima, la misma que tenía dificultades para respirar. Según denunció la agraviada, el sujeto la acosa todo el tiempo. La espera en el frontis de su casa. Ellos están separados desde el año pasado debido a los maltratos físicos y psicológicos del hombre.

En esta oportunidad, Reátegui irrumpió en la casa de su expareja en forma violenta y la atacó a golpes con el puño en diferentes partes del cuerpo. Ella pidió auxilio a gritos a sus vecinos.

La agraviada indicó que el examen médico legista no arrojó lesiones por lo que teme que su agresor sea liberado en las próximas horas. Precisó que la Policía detuvo a su expareja por el delito de tráfico ilícito de drogas al menudeo, pero la Fiscalía lo dejó en libertad.

La Policía informó que Reátegui ha sido detenido en cinco oportunidades desde junio a setiembre este año por el delito de micromercialización de drogas.

Así también presenta cuatro denuncias por violencia física y psicológica desde el 2013 al 2017 y por robo agravado en el año 2010.

ESTE VIDEO TE PUEDE INTERESAR

Una nueva protesta contra el premier Bellido. Decenas de mujeres rechazaron la postura misógina del primer ministro.