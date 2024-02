Represalia. Minutos después de que el Poder Judicial (PJ) ordenara 18 meses de prisión preventiva para seis implicados en el secuestro y asesinato del empresario Machiavelli Laura Lume, desconocidos dejaron en la vivienda de su hermano menor un mensaje amenazándolo de muerte a él y a sus menores hijos.

“Los próximos en ser velados serán tú, tus hijos. Los tenemos vigilados. Por bocón”, se lee en el manuscrito dejado al mediodía de ayer en los exteriores del predio ubicado en Ate.

“Solo por pedir justicia me llega esta amenaza con nombre propio. Le encomiendo mi vida a las autoridades y al Señor. Lo dejaron (el aviso) debajo de mi puerta. El mayor Toledo (el comisario) me está brindando 24 horas de seguridad. Estoy nervioso, claramente dicen ‘serán tus hijos’”, expresó el agraviado en la puerta de la Comisaría de Salamanca.

En el mismo lugar, otro hermano del empresario acribillado pidió a los agentes policiales que revisen las cámaras del vecindario e identifiquen a los responsables de la amenaza. “Terminó la audiencia de prisión preventiva y dejaron este mensaje contra mi hermano menor y sus hijos… Hay cámaras en la zona, hay que identificar qué personas son —hombre o mujer— y capturarlos”, manifestó.

Desde el secuestro y crimen de Machiavelli Laura, sus familiares no han dejado de pedir justicia a través de los medios de comunicación.

Un pequeño consuelo para ellos fue que la jueza Isabel Rosales Armas, del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Santa Anita, dictara 18 meses de prisión preventiva para seis implicados en el secuestro y crimen del empresario de transportes de carga.

Sin embargo, apenas unos minutos después de que se diera a conocer la medida judicial contra Gabriel Pérez Rivera, Daniela Rodríguez, José Velásquez, Richard Sánchez, Antoni Heredia y Henry Mendoza —conductor del auto en que huyeron los asesinos—, desconocidos dejaron el mensaje amenazador.

“Señora presidenta, si me está escuchando: lidere, amárrate la correa, inicia tú misma… Capaz es ciega, sorda, no escucha; ahora es, tiene que ser. Por su inacción, usted también es cómplice. Si estuviéramos en un gobierno de mano dura mi hermano no hubiese muerto”, exclamó el hermano de Laura Lume.

Los que estarían detrás de las amenazas a la familia de Machiavelli Laura, según las investigaciones policiales, serían cercanos a los encarcelados, Henry Mendoza —prófugo de la justicia— o remanentes de la banda El Maldito Frank.

Consultado por las acciones de la Policía Nacional ante estas amenazas, el ministro del Interior, Víctor Torres, evadió el tema y pidió a los medios de comunicación destacar las cosas buenas del sector.

TENGA EN CUENTA

Según las investigaciones preliminares de los peritos de la División de Secuestros de la PNP, el secuestro y crimen de Machiavelli Laura habría sido planeado desde el penal de Cañete, donde está internado Francisco Javier Mogollón Piña, hermano de ‘Fran’.

‘Fran’ fue capturado la noche del lunes con una pistola idéntica a la que se usó para dar muerte a Machiavelli Laura, el pasado 20 de febrero.

