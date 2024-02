A una semana del inicio de clases, extorsionadores de tres bandas criminales vienen sembrando terror en colegios privados de la quinta etapa de Canto Grande, en San Juan de Lurigancho (SJL). Se trata de las organizaciones delincuenciales La Batería del Loco Aroni, Los Malditos de Huáscar y La Batería del Viejo.

Desde inicios de febrero, los promotores y directores de al menos cinco escuelas de la zona reciben mensajes vía WhatsApp en los que miembros de estos peligrosos clanes les piden dinero para no cometer atentados contra su integridad, la de su familia y alumnos.

“En esta zona hay cinco escuelas. Dos personas me han comentado que no diga los nombres de los colegios a los que le han llegado amenazas, sus promotores hacen silencio por temor a represalias. Espero que los demás colegios hagan pública la denuncia para que la presidenta disponga de ayuda”, declaró el promotor del colegio particular Nuestra Señora del Rosario.

ATENTADO

El representante de la escuela contó que el pasado 11 de febrero los delincuentes le exigieron a la directora del colegio el pago de S/21 mil. Ante su negativa, el 23 de febrero balearon su vehículo, con el conductor al interior. El agraviado —William Berríos Muñoz (30)— recibió cinco impactos de bala, cuatro en el brazo y uno en el tórax.

“Después del atentado enviaron mensajes diciendo que la próxima vez será más fuerte, con una granada, con consecuencias para la comunidad educativa, profesores, niños, lo cual es preocupante”, narró el promotor. En los mensajes enviados a él, los delincuentes le dicen: “Ahora sigues tú. Todos los de tu barrio se van a alinear, compare. O buscas que meterte la mano al bolsillo o, caso contrario, te caigo a la puerta de tu casa”.

SABÍA QUE

El promotor dijo que los extorsionadores han enviado mensajes atemorizantes a su hijo, nuera y nietos.

“Pedimos a la presidenta Boluarte, al alcalde Maldonado, que nos apoyen con seguridad. Háganlo por los niños”, exclamó el representante de la escuela.

