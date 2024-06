Mientras se busca a los asesinos del cantante de cumbia Jaime Carmona y la Policía avanza lentamente en las investigaciones, otro artista alzó la voz y dijo bien claro que los representantes de este género musical viven bajo amenaza, pero no se atreven a denunciar. El miedo los frena.

El cantante loretano Esuad Suárez, líder de la agrupación musical Los Tigres de la Cumbia, denunció que desde hace 20 días no puede trabajar debido a que una banda de extorsionadores le viene exigiendo 30 mil soles para no atentar contra su integridad y la de sus hijas.

El artista reveló que la situación le viene generando depresión y tiene que medicarse para poder descansar. No es para menos. Le mandan mensajes con audios donde amenazan con atentar con dinamita su vivienda o el bus donde viaja.

Lo peor ha sido ver que los hampones también tienen en la mira a sus hijas, de acuerdo con los mensajes recibidos. Suárez vive un verdadero infierno.

En declaraciones a RPP, el cantante advirtió que otros cantantes del mismo género viven bajo amenaza.

NO DENUNCIÓ

Lo ocurrido con Jaime Carmona en Independencia ha encendido las alarmas sobre lo que vive el gremio y la falta de apoyo policial para frenar esta situación.

Según un reporte de Latina Noticias, ya en 2019, y cuando todavía era parte de la agrupación ‘Los Claveles de la Cumbia’, comenzó a recibir sus primeras llamadas extorsivas.

“Se han reunido los grupos del Cono Norte y han dicho por qué te has venido a tocar acá. No puedes tocar acá porque no has arreglado con nadie. El próximo serás tú si vuelvas a cantar”, le dijo una voz por teléfono. En aquella oportunidad, el cantante acudió a la comisaría a sentar una denuncia.

Jaime Carmona, ‘El Tayta’, fue amenazado recientemente, pero no alertó nada a la policía.

Juan Pablo Fernández, administrador de El Huaralino, local donde se veló el cuerpo del artista, contó con tristeza que “la información que tengo es que (Jaime) estaba siendo amenazado desde antes, pero no dijo a la familia, no hizo caso, no denunció...”.

Anderson Carmona, hermano del fallecido cantante de cumbia, Jaime Carmona, señaló que todavía no existen avances en las investigaciones. En diálogo con RPP manifestó que el mercado musical en Lima es bastante agresivo.

En su opinión, existe desidia por parte de las autoridades respecto de los casos de inseguridad que se reportan en nuestro país.

“Naturalmente estamos pendiente de lo que se resuelva o lo que se encamine a partir de las averiguaciones que haga la Policía. No obstante, en este momento estamos avocados a despedir de la mejor forma a mi hermano”, dijo a RPP.

La Policía hasta el momento no ha informado de los avances de este caso. Se sabe que Lima Norte es la zona roja, donde estarían operando a su gusto los extorsionadores.





