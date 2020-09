La Municipalidad de Lima anunció que se volverá a aplicar, desde el miércoles 16 de setiembre, el plan ‘pico y placa’ para los camiones de carga pesada en la Panamericana Sur.

En un comunicado, la comuna capitalina detalló que habrá una marcha blanca de dos días del mencionado plan de restricción vehicular y que los camiones de carga pesada harán uso exclusivo del carril izquierdo.

Además, remarcó que el plan ‘pico y placa’ de camiones se aplicará en la Panamericana Sur en el tramo comprendido entre las avenidas Mateo Pumacahua y El Derby.

Multas y vigencia del plan ‘pico y placa’

La Municipalidad de Lima inició el ‘pico y placa’ para camiones el 4 de noviembre con una marcha blanca, pero luego la amplió hasta el 15 de enero del 2020. La imposición de una multa de S/ 336 por incumplir tal disposición comenzó el 16 de enero.

De acuerdo con la norma emitida, los camiones cuyas placas terminan en número par no podían circular, en los horarios establecidos, los días lunes, miércoles y viernes; mientras que los impares, los martes, jueves y sábados. Las restricciones no son aplicables los feriados y días no laborables.

Con la pandemia del coronavirus (COVID-19) y la implementación de la cuarentena, lo que redujo el tráfico vehicular, el municipio de Lima suspendió el plan.

