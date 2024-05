Teme represalias. Ericksson Pozo, policía y pareja de la empresaria que fue secuestrada Jackeline Salazar, rompió su silencio para admitir que la familia y la víctima temen por la seguridad de la mujer de negocios.

A través del programa Amor y Fuego, Pozo se pronunció sobre el estado actual de Jackeline e hizo un llamado a las autoridades: “Después de esto siempre queda un trauma, ya que todo esto ha sido mediático y mucha gente que de repente está detrás de todo esto. De repente quiere hacer alguna otra maldad; entonces, mi pareja siempre se encuentra preocupada por ese tema, por la situación de su familia”.

Según contó, “aún todavía sigue el temor de alguna represalia”.

La pareja de la víctima relató que la mujer “ha tenido cortes en la frente, en la mano, en el dedo, y que en todas partes del cuerpo tiene moretones”.

También hizo un llamado de auxilio a las autoridades para mantener la integridad de Jackeline Salazar y su familia: “Yo quisiera hacer mención por sugerencia de ella, a la ministra de la Mujer, para que pueda hacer unas peticiones con respecto a su seguridad. Me gustaría que se puedan apersonar y pueda de repente, no sé, sugerirle algo a mi pareja, no sé, alguna otra opción. Porque ahorita no quiere ni siquiera que su familia salga a la calle a hacer compras ni nada porque está en constante peligro. Así como su familia y como su papá y mamá.

El secuestro de la empresaria Jackeline Salazar sigue siendo un misterio. Se estima que unas 15 personas están involucradas y la noche del martes se produjo la captura de tres nuevos implicados: se trata de Felícita Ortiz Ruiz, Jhonatan Manay Ortiz y Mireya Horna Pinazo.

En tanto, el tío político de la víctima y el hijo de este permanecen detenidos.

La Policía está detrás de los pasos de ‘El Monstruo’, presunto cerebro del plagio.





