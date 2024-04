Viven una pesadilla. Los integrantes de toda una familia lloran la partida de su perrito pitbull de ocho años. Ahora no solo deben lidiar con el dolor de su pérdida sino también con la injusticia. Ellos denuncian que le pagaron s/500 a la empresa Tradema Perú IRL , la cual les aseguró que se harían cargo del traslado del can de Lima a Piura (un viaje de más de 20 horas) cumpliendo con estrictas medidas de seguridad para que llegue en buen estado.

Sin embargo, esto no fue así. Las mascota llegó muerta a Piura. Según Joana Timaná, dueña de Vaco, la empresa informó que el perrito viajaría en una miniván especialmente acondicionada para animales y que lo acompañaría una persona para garantizar que todo marche bien.

“Esta empresa nos ofrecía que nuestro perro iba a viajar en miniván e incluso me dijeron que entre jueves y viernes este tenía que esperar porque ahí Iban buscar una persona para que acompañe y ayude con el transporte. Esta es la fotografía que nos mandaron donde indicaba que estaba yendo mi mascota y estaba con otras entonces nos inspiró más confianza”, dijo la denunciante a Buenos Días Perú.

Normalmente, la mascota viajaba en otra empresa, pero por un tema de permisos la familia optó por otra compañía.

Su cuerpo sin vida llegó al distrito de Los Órganos en Piura y fue hallado en la bodega de un bus de la empresa Argo, perteneciente a Transari, cuando el trato nunca fue con esa compañía.

“Mis familiares me llaman el día viernes en la noche, aproximadamente a las 8 p.m., diciendo de que los habían llamado de Transportes Argo, que estaban llegando con mi mascota. Cuando abren la bodega de este bus, porque incluso hasta se sorprendieron que cómo llegaba en un bus y el contrato no era ese, (...) abren la bodega del bus y mi mascota está muerta”, explicó Timaná, quien no pudo contener las lágrimas por todo el dolor que siente por haber perdido a su mascota.

Los conductores que estaban a cargo bus aseguraron que recibieron s/50 por trasladar al animal hasta Piura. La familia se encuentra devastada y denuncia que la empresa Tradema Perú IRL no se ha comunicado con ellos.

La empresa no ha respondido hasta el momento.

