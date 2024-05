Sigue la incertidumbre para la familia de la joven empresaria dueña del gimnasio Soulfit, quien fue secuestrada el 13 de mayo por falsos policías en Los Olivos. Tras conocerse ayer de unos dramáticos audios donde Jackeline Salazar Flores pide que paguen el rescate de 2 millones de dólares, su padre Jorge Salazar salió al frente para pedir a las autoridades que no investiguen y que él se hará cargo de las negociaciones.

Salazar aseguró en declaraciones a Latinas que se encargaría de solucionar el ‘problema’: “Mi hija está pasando un momento grave y por favor le pido a la Policía, al coronel José de Carpio, que se retire, que repliegue a su gente, porque mi hija la está pasando muy mal”. El hombre, que se presentó como jubilado, afirmó que iba a negociar con los hampones.

“No sé porque se han ensañado conmigo porque no tengo nada, nada”, dijo.

El pedido del padre se conoce luego de los audios de Jackeline Salazar Flores, quien le pide conseguir el dinero.

“Papi, soy Jacky por favor. Por favor, consigue el dinero que ya no quiero que me hagan más daño. Dile que ya no se meta, que no se meta, que ellos ya saben de los dos carros polarizados que están en el gimnasio revisando cámaras. Ellos saben todo. Solo junta el dinero, por favor”, dijo la empresaria entre llantos.

“Habla con mis tíos, ellos saben todas las propiedades que tienen mis tíos. Por favor, por favor, dile a los policías que ya no se metan. Dile a Ericksson que no se meta. No hagas caso nada. Solo consigue el dinero. Habla con mis tíos, por favor. Por favor, por favor, porque si no me van a seguir, me van a seguir torturando”, clama Salazar.

“Por favor, me van a pasar electricidad, me van a cortar el dedo, por favor. Por favor, solo consigue el dinero, nada más. Solo enfócate en eso. No sigas nada más de lo que te digan nadie. Solo haz eso para que me liberen, por favor”, invoca.

¿Quién es Jackeline Salazar Flores, la empresaria secuestrada en Los Olivos?

CÓMO FUE EL SECUESTRO

Los hampones la tenían en la mira y sabían cada uno de sus movimientos.

La mujer fue secuestrada por sujetos a bordo de dos autos que le cerraron el paso cuando se desplazaba en su vehículo por la cuadra 33 de la avenida Alfredo Mendiola, en Los Olivos. Estos delincuentes tenían chalecos de policía.

Salazar intentó evitar su secuestro y chocó con otro auto. Nada pudo hacer para salvarse de los hampones.

La Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Lima Norte abrió una investigación preliminar contra los que resulten responsables del secuestro de Salazar Flores.

Asimismo, dispuso que se recaben las declaraciones de los familiares, testigos y policías que intervinieron en la investigación, así como los videos de las cámaras de seguridad.

También, informó, se hará la pericia balística a los cartuchos encontrados en el auto de la víctima.

Salazar tenía una intensa actividad en redes sociales como Facebook e Instagram, donde publicaba imágenes de sus viajes por distintos países del mundo y de las actividades con su negocio.

Perú21 ePaper, ingresa aquí y pruébalo gratis.

ESTE VIDEO TE PUEDE INTERESAR