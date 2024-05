Han pasado más de diez días desde el secuestro de Jackeline Salazar Flores en el distrito de Los Olivos, y aún no hay señales de su paradero. La joven empresaria ha logrado comunicarse con su familia solo para pedir que reúnan el dinero que exigen sus captores para liberarla. Se sabe que le han cortado un dedo.

Los secuestradores han solicitado explícitamente que la Policía Nacional del Perú (PNP) no intervenga en las negociaciones, advirtiendo que cualquier participación policial podría poner en peligro la vida de la empresaria. Ante esta situación, el nuevo ministro del Interior, Juan José Santiváñez, declaró que la familia se hará cargo de las negociaciones con los secuestradores.

“Por requerimiento de la familia, estamos dejando que ellos se comuniquen directamente con los secuestradores. La policía viene actuando de oficio. Esperamos que esta persona retenida pueda regresar pronto”, afirmó Santiváñez. Asimismo, subrayó que todas las decisiones tomadas buscan garantizar la integridad de la mujer de negocios.

En otro momento, el ministro Santiváñez reiteró su compromiso con la seguridad y bienestar de todos los ciudadanos, asegurando que, pese a las restricciones en este caso particular, se están tomando todas las medidas necesarias para proteger a Jackeline.

Ministro del Interior se pronuncia sobre el secuestro de la empresaria en Los Olivos





Familia de empresaria busca recolectar los 2 millones de soles

Tras un angustiante llamado del padre de Jackeline Janina Salazar Flores, una empresaria secuestrada en Los Olivos, la familia ha decidido tomar medidas drásticas para asegurar su liberación. En medio de las constantes amenazas de los secuestradores, quienes exigen un rescate de dos millones de soles, la familia ha iniciado una campaña para recolectar el dinero necesario.

La situación se volvió más crítica después de que Jackeline, también instructora de gimnasio, enviara audios desesperados a su familia, suplicando que la Policía Nacional del Perú dejara de intervenir en su caso para evitar represalias de los delincuentes. Ante este escenario, los familiares y amigos de Jackeline se han visto obligados a buscar apoyo económico a través de las redes sociales y otros medios.

“Es una amiga, entrenadora trabajadora que está pasando por un momento terrible. Fue secuestrada y como ya saben, están pidiendo 2 millones de soles por su rescate. Ayudemos a la familia a que pueda juntar el dinero, toda ayuda suma”, escribió una de sus allegadas en una publicación en redes sociales.

El llamado ha resonado ampliamente en la comunidad, generando una ola de solidaridad y apoyo. La familia espera reunir el monto exigido por los secuestradores lo más pronto posible para asegurar la liberación de Jackeline sin más riesgos para su vida.





Desgarradores audios revelan la desesperación de empresaria secuestrada

La angustia de la familia de Jackeline Salazar Flores se ha intensificado con la difusión de desgarradores audios en los que ella misma implora a sus familiares que consigan el dinero exigido por sus captores para poner fin a su sufrimiento.

“Papi, soy Jacky por favor. Por favor, consigue el dinero que ya no quiero que me hagan más daño. Dile que ya no se meta, que no se meta, que ellos ya saben de los dos carros polarizados que están en el gimnasio revisando cámaras. Ellos saben todo. Solo junta el dinero, por favor”, se le oye decir entre llantos en uno de los audios, dejando en evidencia el control que los secuestradores tienen sobre la situación y su vigilancia sobre los movimientos de la familia y la policía.

En otro audio, la empresaria expresa su desesperación y miedo a ser torturada: “Por favor, me van a pasar electricidad, me van a cortar el dedo, por favor. Por favor, solo consigue el dinero, nada más. Solo enfócate en eso. No sigas nada más de lo que te digan nadie. Solo haz eso para que me liberen, por favor”.

Jackeline también menciona la posibilidad de que sus tíos puedan ayudar económicamente, indicando que ellos conocen las propiedades de la familia: “Habla con mis tíos, ellos saben todas las propiedades que tienen mis tíos. Por favor, por favor, dile a los policías que ya no se metan. Dile a Ericksson que no se meta. No hagas caso nada. Solo consigue el dinero. Habla con mis tíos, por favor. Por favor, por favor, porque si no me van a seguir, me van a seguir torturando”.





Audio de empresaria secuestrada en Los Olivos.





