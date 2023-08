Un niño de cinco años perdió dos dedos del pie luego de haberse atascado en una escalera eléctrica del centro comercial Megaplaza de Independencia en la noche del pasado 14 de agosto.

El menor se encontraba con su madre, Yesenia Choton, pasando un buen rato en los juegos mecánicos cuando decidieron bajar por una de las escaleras eléctricas. De pronto, escuchó a su hijo gritar desesperado y vio que el pie de este estaba siendo aplastado, hecho que los demás asistentes se percataron.

“Comenzaron todos a gritar, me desesperé, pero nadie hacía nada. En la desesperación, una persona me ayudó a jalar a mi hijo y, al hacerlo, voló su zapatilla, su media, pasamos toda la escalera cargándolo, (luego) vinieron los de seguridad, me llevaron al tópico y limpiaron a mi niño”, narró a Choton a Latina y afirmó que nadie apretó el botón para detener la escalera a tiempo.

Luego, señaló que llevaron a su hijo a la clínica Jesús del Norte, donde lo operaron de emergencia horas después: le amputaron dos dedos y quedó con sus otros tres fracturados. Ahora, necesitará terapias físicas y quedará unos días internado.

La mujer contó que La escalera estaba rota, pero que no había ningún aviso al respecto. Afirmó que, cuando intentó tomar fotos, el personal de seguridad no se lo permitió.

Denunció que el centro comercial no siguió algún protocolo durante el accidente, por lo que anunció que tomará acciones legales.

Versión de Megaplaza Independencia

El centro comercial lamentó el hecho y señaló que ha apoyado a la familia desde lo sucedido. A través de un comunicado, afirmó haber respetado los protocolos de seguridad.

Para Megaplaza, la escalera mecánica estaba en “perfecto estado de funcionamiento”.

“Nuestro jefe de Seguridad del Centro Comercial estuvo en todo momento acompañando al menor incluyendo su traslado a la clínica, su evaluación y atención, permaneciendo hasta media noche. Desde MegaPlaza hemos activado el seguro de accidentes para que se realicen los debidos procedimientos médicos”, se lee en el comunicado.

Finalmente, se pusieron a disposición de las autoridades para las investigaciones correspondientes.





