Una moto estacionada fuera de una vivienda en el jirón Sarratea, en Breña, fue quemada en extrañas circunstancias. La dueña del vehículo señaló a sus vecinas como responsables, ya que ellas la habían amenazado previamente.

La víctima, identificada como Cecilia Sosa López, señaló que esta fue la tercera vez que habrían dañado a su motocicleta, pues antes le echaron pintura e incluso heces de personas. Un video grabado por ella mostró cómo un grupo señoras la amedrentan por su vehículo y la maltratan.

“No era la primera vez que me fastidiaban, solo que esta vez sí grabe para tener mi evidencia. Lo otro que hicieron fue echarle heces de personas, luego le echaron pintura, y bueno ahora parece que es ‘la tercera es la vencida’, la han quemado y fue grabe porque no solo es la moto, está la pared, la madera (del edificio)”, declaró a ATV y contó que el incidente se produjo alrededor de las 2 de la madrugada de este lunes 14 de agosto.

Sosa se encontraba durmiendo, cuando un vecino la alertó que algo se estaba quemando y, cuando salió, se dio cuenta de que era su moto. Contó que lo grave pudo ser que el incendio se expandiera o explotara la gasolina del vehículo y afectara al edificio entero, en cuyo último piso vive un bebé.

Por otro lado, aseguró que sus vecinos la molestarían también por ser extranjera y que ha recibido amenazas de que la reportarán con migraciones: “yo tengo amistades venezolanas, mi mamá sí es venezolana y mi papá es peruano, pero ellos se han pegado en el tema, yo no tengo por qué entregarles mi DNI, ya han llegado a un tope”, lamentó.





