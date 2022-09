El líder indígena Galo Vásquez, presidente de la Federación de los Pueblos Cocamas Unidos del Marañón (FEDEPCUM), informó este sábado que no se ha contenido el derrame de petróleo ocurrido en la quebrada de Cuninico, a la altura del kilómetro 42 del Tramo I del del Oleoducto Norperuano, y llegó al río Marañón, en Loreto.

Fue en diálogo con RPP, que el vocero de la Fedecum, Dijo que, varios pueblos son afectados por el desplazamiento del crudo, pero son seis comunidades que no cuenta con agua para beber ni para cocinar sus alimentos. Por ello, pidió apoyo urgente a las autoridades.

“Ayer a las 6:30 de la mañana nos percatamos de la salida de crudo desde la quebrada de Cuninico hacia el río Marañón, por lo cual hacemos una comisión de autoridades para ver de dónde y qué es lo que ha había pasado. Por eso, nos concentramos a la altura del kilómetro 40 del Oleoducto Norperuano. Es ahí donde regresamos a alertar a la población de la situación que está pasando y a las demás comunidades”, contó.

Vásquez denunció que, hasta el momento ninguna autoridad del Estado se ha acercado a la comunidad de Cuninico para verificar la afectación. No obstante, precisó que solo personal de la empresa Petroperú acudió al lugar para tratar de contener el derrame de petróleo que sigue causando daño ambiental.

“Hasta ahorita continúa saliendo el petróleo, todavía no se ha contenido. Desde ayer desde tempranas horas la gente de Cuninico no tiene agua, ni comida. Imagínese, 800 personas solo en la comunidad de Cuninico, está pereciendo desde el día de ayer sin agua, sin bañarse, sin poder comer, no hay comida porque no se puede cocinar ¿con qué agua se puede cocinar?”, agregó.

El líder nativo instó a las autoridades, en especial al Ministerio Público, a investigar este daño ambiental a causa del derrame de petróleo.

“La barrera se ha puesto en el río. Todavía no se ha contenido donde ha sido la avería, la barrera se ha puesto en el río Marañón, ni siquiera en la quebrada. Igual no contiene. No detiene nada. Todo está saliendo. Desde ayer todo el día, toda la noche, hoy incluso sigue saliendo. ¿Qué será de la población aguas abajo? De inmediato, queremos atención con agua y comida, por lo menos para la población de Cuninico. Nos quedamos sin agua y sin comida”, manifestó.

Petroperú atiende derrame de petróleo

Petroperú informó el viernes que un equipo de respuesta de emergencias, integrado por personal propio y de contratistas, se desplazó a la zona para las primeras acciones de contención, de acuerdo al plan de contingencias pues el crudo se extendió por el río Cuninico y llegó al río Marañón.

En tanto, hoy, sábado 17 de septiembre, Petroperú informó que, del derrame de petróleo fue resultado de un corte intencional de 21 centímetros (cm) a la tubería, que se realizó en el kilómetro 42+092 del Tramo I del Oleoducto Norperuano (ONP) distrito de Urarinas, provincia y región Loreto.

