A dos años del derrame de petróleo en las costas del Callao y Lima norte, Luis Vásquez Madueño, director de Comunicaciones y Relaciones Institucionales de Repsol Perú, explica los avances para remediar el daño ambiental.

A dos años del derrame de petróleo en Ventanilla, ¿cuál es la situación actual en la zona afectada?

Las condiciones están dadas desde hace meses para la apertura de las actividades económicas, la pesca artesanal y el comercio. Repsol no ha escatimado ningún esfuerzo por mitigar y remediar los daños causados por dicho derrame. Hemos destinado más de 1,000 millones de soles en las tareas de limpieza, remediación y compensación. Más allá de esto, sabemos que las comunidades han vivido momentos muy difíciles y hoy, luego de compensar a los afectados, estamos concentrando nuestros esfuerzos en proyectos productivos para la reactivación de la zona, en turismo, pesca y emprendimientos.

¿Pueden decir al día de hoy cuáles fueron las causas de lo ocurrido?

El accidente se produjo por un movimiento incontrolado del buque que abastecía de petróleo, el cual pesaba aproximadamente 150 mil toneladas. El buque se desplazó intempestivamente por más de 80 metros contra nuestras instalaciones y las rompió. La pericia del fiscal, filtrada por un medio local, confirma lo dicho y la define como la causa primaria del accidente. No hay instalación marina de este tipo que pueda soportar una embestida de un buque tanque como la producida ese día.

¿Pero no es responsabilidad de Repsol o de Refinería La Pampilla asegurar que un proveedor, como el barco petrolero, haga las operaciones correctamente?

El movimiento incontrolado del buque, el Mare Doricum, que no es de propiedad ni fue contratado por Refinería La Pampilla, se produjo después de la rotura de los cabos. La responsabilidad del proceso de amarre, su seguridad y la operación es del capitán del barco, no solo según legislación peruana, sino también la legislación marítima internacional. Pero más allá de la causalidad del derrame, Repsol se ha hecho cargo de todas las acciones de limpieza, rescate de fauna y las compensaciones sociales hasta la fecha.

¿Y cuál es la situación actual de las playas originalmente afectadas, tomando en cuenta que este verano será más caluroso que el promedio y las personas quieren utilizarlas?

Gracias a todas las actividades de limpieza y remediación, las condiciones del mar, el suelo marino y las playas cumplen desde hace meses con los estándares de calidad ambiental tanto nacionales como internacionales, y esto lo sustentan los informes de laboratorios reconocidos y certificados, así como los diversos informes de las autoridades. Incluso todos los muestreos de tejidos, realizados en toda la cadena alimenticia de la zona, desde algas hasta peces mayores, no mostraron presencia de hidrocarburos. De hecho, en todos los reportes de Sanipes no se registran presencia de hidrocarburos en los muestreos de la zona. Por tanto, las condiciones están dadas para la reactivación de las actividades recreativas y de pesca artesanal.

Pero hay un comunicado público de la PCM que exhortó a no usar las playas. ¿Qué tiene que decir al respecto?

El mar y las playas están listas para su uso para la pesca y recreación, como lo confirman todos los monitoreos hechos en laboratorios acreditados. Lamentablemente, la gestión técnica por parte de las diversas entidades no ha sido unificada ni responde a metodologías ni procedimientos internacionales. Un ejemplo es que el comunicado de la PCM se basa en información totalmente desactualizada, de más de 15 meses de antigüedad, y, por otro lado, contiene conclusiones basadas en errores o en parámetros que no tienen ningún sustento técnico. Nosotros hemos solicitado reiteradamente que se use normativa internacional, como lo faculta la ley.

Hay imágenes de pescadores que han encontrado petróleo o rastros de hidrocarburos en las playas.

Nosotros ante cualquier hallazgo vamos a la zona no solo a limpiar, sino a tomar una muestra del hidrocarburo encontrado, por mínimo que sea. Esté o no relacionado con el derrame. El monitoreo diario de la zona es parte de nuestro compromiso. A los hallazgos se les realiza el análisis químico llamado Huella Digital, que es equivalente a sacar el ADN de lo encontrado. Esto se compara contra la Huella Digital del petróleo del 15 de enero del 2022 y se hace en laboratorios reconocidos de Estados Unidos. A la fecha, hay 124 hallazgos de hidrocarburos que no tienen relación con el crudo del derrame. Provienen de otras fuentes, como grasas o lubricantes usados que se arrojan a los ríos y el mar, combustible para lanchas o incluso posibles sabotajes. En todos los casos hemos comunicado los resultados a la autoridad correspondiente. Esto pasó en agosto, en las playas Cavero y Delfines de Ventanilla, con mucha cobertura mediática sobre petróleo flotando en la orilla. Explicamos y demostramos científicamente que no tenía relación con el derrame.

Se dijo que Repsol no había entregado los planes de rehabilitación. ¿Cuál es el estado de esos planes?

Al contrario. Confirmo que los planes de rehabilitación se entregaron y hoy están siendo revisados por el Ministerio de Energía y Minas, que es la autoridad competente en este aspecto. Es importante aclarar que estos planes no son necesarios para la reactivación y apertura de las zonas, puesto que las acciones de limpieza, remediación y las acciones diarias de monitoreo realizadas ya garantizan condiciones adecuadas en las playas y el mar, dado que su estado no representa riesgo para la salud, según los más altos estándares internacionales.

En relación con la demanda ante una corte en Países Bajos, por 1,000 millones de dólares, ¿qué acciones tomará Repsol?

Hemos tomado conocimiento de esa demanda y se están revisando sus alcances. Consideramos que no tiene fundamento y de acuerdo con experiencias similares, este caso debe ser abordado en el Perú. Es importante indicar que hemos compensado a casi al 100% de los afectados identificado por el Gobierno. Dicho esto, reiteramos que la compañía es respetuosa del derecho que tienen las personas de acudir al sistema de justicia cuando lo consideren necesario.

“El 98% de todos los afectados ha cobrado sus compensaciones, es decir, más de 10 mil personas. El Padrón Único de Afectados fue elaborado por el Gobierno y no por la compañía”, afirmó Luis Vásquez.

