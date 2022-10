El pasado 18 y 19 de octubre, Daddy Yankee ofreció dos conciertos en Lima. Sin embargo, no todo fue música y buen humor, debido a que fueron miles de personas las que fueron estafadas con entradas falsas y no pudieron ingresar al recinto, perdiendo tiempo, dinero e ilusión por ver a su artista favorito.

Tras registrarse múltiples estafas, la Policía Nacional intervino logrando dar con el nombre de la líder de la denominada banda ‘Los QR de la estafa’, quien fue como identificada como Pamela Cabanillas. Según las autoridades, ella fue la encargada de revender entradas falsas a miles de fanáticos del ‘Big Boss’ logrando ganar más de dos millones de soles.

Lo último que se conoció de la joven, es que fugó a España un día antes de la presentación del intérprete de ‘La Gasolina’ en Lima. Además, Pamela Cabanillas estuvo en Chile y Panamá en los últimos meses, según Migraciones.

Sorpresivamente hay nuevas noticias sobre ella. A través de su cuenta de Instagram se pronunció asegurando que “cometió un error” y que “asumirá sus malos actos.”

“Mi persona no estafó con 2 millones de soles como se pretende atribuirme, yo no conozco a ninguna personas que se me vinculan. Mis padres y mi familia no tienen conocimientos de mis malos actos, espero que no se los mencionen ya que son personas mayores”, se lee en una parte del mensaje que compartió en red social.

captura del instagram de Pamela Cabanillas.

“Acepto mi error y se que debo pagar las consecuencias de mis actos pero estoy siendo amenazada constantemente por personas que no conozco. En todos los canales salgo como cabecilla de una organización lo cual niego rotundamente. Lamento que por mi falta de experiencia y por querer las cosas fáciles haya cometido este error, es por ello que pido disculpas a mi familia y a las personas que afecté”, agregó la joven.

Ella pide que no se involucre a su familia debido a que no estaban enterados de sus malas acciones. Además niega haber escapado con 2 millones de soles. Finalmente, aseguró que se entregará a las autoridades de Europa.

captura del instagram de Pamela Cabanillas.

Última captura del Instagram de Pamela Cabanillas.





En un video publicado desde la clandestinidad, la joven declaró que se va a entregar a las autoridades europeas.

“No voy a decir fecha, pero de que me voy a entregar a las autoridades europeas sí lo voy a hacer”, aclara Pamela Cabanillas.

[ÚLTIMO MINUTO] La líder de la banda de estafadora de las entradas para el show de Daddy Yankee en Lima, Pamela Cabanillas, desde la clandestinidad haciendo live en IG y diciendo que se va a entregar a las autoridades europeas. ¿Será cierto? pic.twitter.com/wrP8Ilukmj — Ric La Torre (@RicLaTorreZ) October 22, 2022

LOS ANTECEDENTES DE PAMELA CABANILLAS

Esta no es la primera vez que Cabanillas es acusada del delito de estafa: “Ya tenía antecedentes y ya había sido denunciada. En principio había prestado cuentas, pero fue escalando y sobre esa base vemos la gran cantidad de denuncias que tiene”, explicó el coronel José Cruz, Jefe de la División de Estafas.

En julio pasado, habría ganado 14 mil soles al vender supuestas entradas para partidos de fútbol, el concierto de Coldplay y el futuro evento de Bad Bunny, que se realizará el 13 de noviembre.

“Muchas de estas personas que van a hacer la cola, se van a dar cuenta de que recién en el momento que van a validar, el lector lo va a rechazar porque ese código ya ha sido vendido”, precisaron los agentes.

VIDEO RECOMENDADO

Te damos una guía de todos sus recorridos programados para el mes de octubre y noviembre.