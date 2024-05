A los cinco años empezó a cantar y a los 7 ya le pagaban por hacerlo en su natal Chiclayo. Ahora, Tania Libertad cuenta con más de seis décadas dedicadas a la música y aún sueña con producir más. A sus 65 años, Tania afirma que es una mujer fuerte y que la música la ha ayudado a superar épocas difíciles en su vida. Ella llega desde México, donde vive desde hace 44 años, para brindar dos conciertos con su amiga Eva Ayllón, este sábado 4 y domingo 5 de mayo en el Gran Teatro Nacional.

¿En qué consiste esta reunión con Eva Ayllón?

Sí, entre las sorpresas, están las versiones de varias canciones que vamos a cantar y a las que les hemos hecho arreglos especiales. El hilo conductor son los temas no solo peruanos y mexicanos, sino del resto de Latinoamérica. Además, mi voz que es aguda y la voz de Eva es redonda, pastosa, un poco más grave y a la hora que se juntan en un dúo las voces se potencian mucho. Es muy agradable.

Tiene más de 60 años cantando, ¿qué es lo que más satisfacción le ha dado en toda su carrera?

Tengo muchísimas satisfacciones. Esta carrera me ha llevado a cantar hasta lugares tan alejados como el Opera House de Sídney. Creo que soy de las pocas artistas que ha cantado en África. Incluso, hice un disco que empecé en París y lo terminé en Senegal. He cantado en todo Europa y América. Tengo 46 discos grabados. Me he tomado todas las libertades posibles dentro de la música. He grabado desde salsa hasta ópera, pasando por música peruana, boleros y rancheras, tengo muchos discos que han sido discos de oro y platino. Tengo una carrera muy satisfactoria, no me puedo quejar.

También ha sido una gran amiga de Armando Manzanero, ¿cómo han sido estos años sin él?

Yo lo conocí en el Perú, le abría los conciertos a comienzos de los 70. Después no lo volví a ver hasta que fui a vivir a México y retomamos la amistad. Él me planteó la posibilidad de hacer un disco juntos. Hicimos tres discos, exitosísimos todos. Tuvimos una gran amistad, yo lo vi hasta incluso un mes antes de que se muriera. Estuvo aquí en mi casa, yo acostumbro a cocinar y a él le encantaban los tamales peruanos que yo hago. Era muy hiperactivo y no estaba contento con el hecho de tener que encerrarse por la pandemia. Me imagino que por eso decidió ir a festejar su cumpleaños con toda su familia a Oaxaca, que es donde agarró el coronavirus. Yo creé un espectáculo muy lindo que se llama ‘Contigo aprendí’ para que el público pueda estar en contacto con su obra, yo lo sorprendía siempre con arreglos de sus canciones en ritmos peruanos.

Contaba que está trabajando en un disco ‘cortavenas’, ¿le han roto el corazón muchas veces?

No. Fíjate que tengo 41 años casada con el papá de mi hijo. No me han roto el corazón, he tenido la suerte de tener pocas relaciones, pero bien llevadas, que han acabado cuando ya no ha habido nada más que hacer, pero la sensación de soledad que una siente al interpretar estas canciones sigue siendo igual y una, como intérprete, la tiene que absorber, aunque no te hayan roto el alma. Yo no soy una mujer débil. Soy una mujer que sabe asumir bien sus relaciones y sabe cuándo terminar.

Declaró que sufrió maltrato por parte de su padre, ¿cómo superó este episodio?

Lo superé por medio de la música. Lo superé porque hay un punto en la vida de uno en que tienes que poner un alto a quien te está violentando y yo lo hice, a pesar de todo lo que tenía en contra y eso me hizo más fuerte. No aguanté muchos años, pero sí lo llegué a hacer cuando aún vivía en Lima y tomé las precauciones que tenía que tomar para que no me volvieran a maltratar. En esa época no existía la posibilidad de denunciar a un padre o a un hermano o a una pareja que te violentara, uno creía que era lo normal. Cuando ya no pude más, tomé las medidas que debía tomar y no volvió a suceder. Nunca más le permití a nadie que me violente, ni siquiera de palabra.

Muchas personas no pueden denunciar por diversos factores, como dependencia económica.

Sí, y todo eso es terrible porque no es que seamos el sexo débil, pero hay ciertas características en las que no podemos competir con un hombre.

¿Pensó en alejarse de la música a raíz de estos maltratos?

No, porque la música es sanadora y, por lo menos, cuando estás en un escenario te libera de muchas cosas. Yo jamás pensé en salirme porque ha sido mi vocación de toda la vida. Empecé a los 5 años y a los 7 ya me estaban pagando por cantar. Llevo más de 60 años trabajando y después de tantos años sí estoy un poco cansada, sobre todo de lo que rodea al quehacer artístico, los viajes, hacer maletas, todo eso ya me agobia un poco porque una ya no tiene la misma energía que cuando era joven. Ahora quiero disfrutar un poco más de mi familia y por eso estoy espaciando mis presentaciones, pero tengo un estudio de grabación en mi casa. La música ha sido y será mi tablita de salvación, mi elemento de sanación.

Vive desde hace más de 40 años en México, ¿qué opinión le merece el pedido de visa para los peruanos que quieran visitar ese país?

Me puse nerviosa cuando salió lo de las visas, porque voy de invitada de Eva a Perú, y Eva vino de invitada a México. Una visa es un elemento que nos puede parecer un poquito agresivo. Además, México y Perú son los países más parecidos de toda América Latina, espero que México también recapacite, es muy bueno poder transitar libremente entre países hermanos.





