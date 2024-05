Sobreviviente de tiempos turbulentos y fama. Nito Mestre, referente de la música latinoamericana, retorna a Lima para demostrar que sigue tan joven y vigente como aquel larguirucho muchacho porteño que junto con otro genio (Charly García) fundara la mítica banda de rock Sui Generis, allá por 1969.

En las dos fechas en Lima (4 y 5 de junio) presentará lo mejor de los álbumes más emblemáticos del grupo: Vida y Confesiones de Invierno, respectivamente. Imperdible.

Hasta hoy, es común ver sus canciones siendo cantadas por jóvenes y adolescentes. Luego de más de cincuenta años, ¿siente que su música ha trascendido?

Ese es uno de los sueños de cuando tenía 18, 19, pensar: ojalá que trascienda esto, que perduremos en el tiempo. Yo creo que con Sui Generis, y después en mi carrera, veo cómo la mano del universo se puso de acuerdo: “bueno, ahora te toca. Tenés una función en la vida”. Sui era todo: la música, la letra, como éramos realmente y todo así. No había ninguna máscara de nada. Era así: cierto, y cuando es algo cierto, se combina la magia.





¿Fue éxito inmediato?

A nosotros, antes de grabar el disco Vida, nos echaron durante tres años de todos lados, pero teníamos fe ciega. Antes de grabar, con Charly tocábamos los miércoles, jueves, viernes y sábado en un lugar. Entonces repartíamos en la calle los volantes, sobre todo a las chicas. Recuerdo que decíamos: “vengan ahora, que son pocos, porque después van a venir muchos más”. Era como algo de control mental, no solo decir que te va a ir bien, sino sentir que te va a ir bien, pase lo que pase. Nos echaron, nos dijeron que no servíamos; OK, que digan lo que quieran, nosotros íbamos a seguir. En esto la dupla tuvo mucho que ver porque si hubiésemos estado uno u otro, no había Sui Generis.





Y siguieron y la consiguieron.

Es como te digo, el universo se puso y dijo: les toca este regalito, como si tuviéramos una misión que cumplir y van a juntar generaciones. Digo, qué lindo sería, padres e hijos, escuchando la misma música el día de mañana. Entonces se juntan las edades. Y el padre aprende del hijo también. Y el hijo del padre. Eso hace que el amor crezca.





¿Te sientes bendecido?

No sé si la palabra es bendecido. Estoy agradecido, digamos, porque también me han pasado cosas bravas. Cuando estuve en mi etapa del alcoholismo, no me sentía así. Pero sí me sentí bendecido porque salí adelante y otros se murieron. Incluso colegas míos, conocidos, a los cuales intenté ayudar. A mí me cayeron un par de señales juntas en el mismo momento y tuve la sensación que alguien me estaba diciendo: “negro, tenés que dejar el alcohol o te morís”. Hay que estar atento a las señales. Pasan tantas cosas que uno no frena. El ritmo de vida de hoy es el TikTok.





Los 15 segundos de fama.

Hay una velocidad feroz que te arruina el corazón, por otra parte, porque vivís estresado. Yo me pongo a cantar todos los días. Pongo Spotify, canto, practico distancia con el micrófono, caliento la voz con aplicaciones del teléfono. Me dedico a eso. Cuando lo hago, estoy en una nube, estoy fenómeno.





Regresa a Lima, esta vez por partida doble. ¿Qué podemos esperar de las dos fechas?

El 4 y 5 de junio en el Teatro NOS tendremos primero el álbum Vida, con una selección de canciones de toda mi carrera y al día siguiente Confesiones de Invierno entero con otra selección distinta del día anterior. Entonces, tengo que cantar un montón, por eso estoy viendo qué otras cantar, además de las historias que van saliendo de repente.





En abril, en el Festival Internacional de Cine Independiente de Buenos Aires (BAFICI) proyectaron una remasterización de la película Adiós Sui Generis y tuvo gran acogida. Los argentinos, pese a la crisis, siguen apostando por la cultura musical.

Sí, y ves y hay esto, hay el otro, y está la otra banda, y la gente sigue tocando. Y hay muestras de arte, de repente hacen un show con la Orquesta Sinfónica en un parque con entrada gratis y van dos mil personas. Yo he ido a dos lugares que me llamaron la atención porque la música incidía en el comportamiento de la gente. Uno fue Chiapas, en México. Ahí se toca en todos los bares habidos y por haber y la gente está de buen humor. El otro es Nashville, en Estados Unidos. La música cura, no es un acto de musicoterapia, la música hace bien al alma, te relaja, te hace acordar cosas.





Pero también encierra mucha responsabilidad. Tener tanta influencia sobre el público joven, sobre todo, implica responsabilidad. ¿Lo siente así?

No me siento responsable porque yo hago lo que tengo que hacer. Lo hago y digo lo que me sale porque es lo más sano. No me disfrazo de artista famoso o de artista influyente o influencer. Cuando hago el programa de rock and roll en YouTube, RockandRoad, donde tengo charlas con amigos músicos, no es que me ponga a decir: ahora tengo que decir algo que sé que va a influir en la gente. Mi decisión es ser honesto y éticamente mostrarles como soy y dónde estoy después de 50 años de carrera. Yo hice de todo también en mi vida, ah, he chupado, algunas veces me he drogado cuando era más joven, pero también he mejorado.





Muchos lo consideran una inspiración, Nito.

Que te lo digan es lo mejor. Porque a veces cuando estoy solo me pregunto: che, ¿alguien estará pensando en mí? ¿Habré sido algo para alguien? Porque como cualquier músico tenemos una dosis de inseguridad. Lo mejor es seguir viviendo y seguir siendo terco.





Autoficha: ¿Quién es Nito Mestre?

Los discos Vida y Confesiones de invierno tienen dos de las canciones más icónicas de Sui Generis: “Canción para mi muerte” y “Rasguña las piedras”. Otras joyas son: “Necesito”, “Quizás porque”, “Cuando ya me empiece a quedar solo” y “Confesiones de invierno”.

Nito lleva 12 discos solistas de estudio y 4 en vivo. Ha integrado dos bandas: Sui Generis y Nito Mestre y Los Desconocidos de Siempre. Ha colaborado con artistas como Mercedes Sosa, Juan Carlos Baglietto y Celeste Carballo. Con Sosa, cultivó una amistad de décadas.

En julio del año 2021, Nito Mestre se estrenó como entrevistador. Su programa Rock & Road se transmite por YouTube. Ahí realiza entrevistas a artistas mientras conduce autos de colección por la ciudad de Buenos Aires. El canal ya cuenta con más de 9,500 suscriptores al momento.





