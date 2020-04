Sopa de trigo de Don Cucho.

Son días de quedarnos en casa, de cuidarnos en familia. De compartir en la mesa comida y muchas historias. Contaba a mis hijos que trabajé de barman en Huaraz, entre 1982 y 1983. Los estudios en Cenfotur facilitaban viajar, gozar y trabajar en cualquier labor de servicio y atención al cliente. Nos habían formado para desempeñarnos en cocina, bar, mozo, recepción, sea en restaurante u hoteles.

Eran tiempos gloriosos de cocteles como el Mai Tai, el Planters Punch, la rica Piña colada, el Daiquiri, el Singapur, entre otros que daban la hora, coloridos y alegrones. La puesta en escena en aquel mercado fue un éxito.

El local donde laburé se llamó Pacchac Pub y su especialidad en cocina era megadiversa. Allí encontrabas pollo broster, chifa, pizzas, cocina criolla, minutas, sánguches y otras cositas de fuente de soda. La idea del propietario era complacer el gusto variado de los turistas de todo el mundo que visitaban la zona.

A 2 cuadras del restaurante, una pareja de esposos de Carhuaz ofrecía potajes regionales. Me hice su asiduo concurrente. No recuerdo su nombre, pero sí, con nostalgia, la sabrosura de la sopa de trigo que convocaba a decenas de lugareños ávidos de comer identidad. Esta sopa se lucía con el nombre de Llunca Cashqui y fue la señorita hija de la familia quien me dio la receta a cambio de los secretos de un coctelito de autoría llamado “qué bonita sonrisa”… Versiones de esta receta hay muchas, dijo, momentos felices también, acoté.

Cuando pueda ir al mercado, recuerde que los chicos necesitan comer cosas saludables. Aparte del trigo resbalado(grano descascarado, luego remojado y secado), esta fórmula lleva gallina, aderezo y, en algunos casos, papita. Una gallina grande, gorda y joven S/22 ,aderezo y verduras S/8. De entrada sudadito de verduras S/3 . Refresco de romero y limón S/2.

INGREDIENTES (Para cuatro personas S/35)

La gallina

- 4 litros de agua

- 1 gallina en presas sin piel

- Sal al gusto

- Apio (hojas y palos)

- 350 g de trigo resbalado

- 1 cda. de orégano tostado

- 1 zanahoria en bastones

4 papas blancas

Aderezo

- 3 cdas. de aceite vegetal

- 2 cdas. de ajos molidos

- 4 cdas. de ají panca molido

- 3/4 taza de cebolla china picada (parte verde)

Preparación

Es común ver en las puertas de las casas a lo largo del trayecto de todo el callejón de Huaylas mantas estiradas conteniendo trigo cosechado, siendo secadas al sol antes de proceder a pelar y “ventear”, es decir, limpio de toda cáscara.

Remojar el trigo desde la víspera y llevar a hervir con el agua, la gallina, la sal, el apio y el orégano. Cocinar aproximadamente 90 minutos, hasta que la gallina y el trigo estén a punto. Evitar secar la pechuga.

Mientras tanto hacer un aderezo con el aceite, el ajo, el ají panca y la cebolla china, cocinar 10 minutos a fuego lento y agregar a la olla de la gallina, incluir también la zanahoria y las papas partidas en dos, seguir cocinando. Al servir retire el apio. La sopa resulta espesita por gracia del trigo.