En una cata de vinos coincidieron tres amigas de la escena vinera local, y decidieron extender esa amena conversación en el piso de una de ellas. Es así que María Elena Cárdenas, Jasmine Rincón y Paola Suárez Rey, después de compartir una botella de vino se animaron a juntarse y emprender un negocio relacionado con las experiencias gastronómicas.

“Durante todos los años que estoy en el mundo del vino (más de 20) he incorporado esta sublime bebida en mis actividades con las marcas que manejaba y he viajado como Buyer Hosted e Influencer a muchos países relacionados. Gracias a ello, hace 8 años me he posicionado como “Miss Marketing” (@missmarketing.pe), una agencia de servicio de Marketing y Relaciones Públicas especializada en vinos, destilados y cerveza. Sumando todo ello, conceptualizar una experiencia diferenciada y moderna, como un espacio de relajo, aprendizaje y compartir, fue una de las premisas en el proceso de creación de Sipsters Drinks Club”, señala Paola Suárez Rey.

La primera edición denominado Sipsters Drinks Club Vol. 1, tuvo como protagonistas 5 vinos inspirados en mujeres y 4 propuestas gourmet, diseñadas exclusivamente para realzar los sabores de estas etiquetas. El mes de marzo, catalogado como el mes de la mujer fue la base para unir estas etiquetas donde la mujer tiene un protagonismo esencial. La selección de los vinos y la difusión del negocio está a cargo de Paola; la dirección de la experiencia y venta de los vinos, a cargo de María Elena Cárdenas y Jasmine Rincón, de la creación de los deliciosos piqueos que realzan los sabores de las etiquetas y del diseño gráfico. Una fórmula de tres, que busca compartir su expertise, en la creación de un espacio de experiencias gastronómicas cuya misión es la de educar disfrutando en pareja y amigos.

María Elena Cárdenas Palma es Sommelier Profesional y Educadora desde hace más 5 años. “Descubrí mi pasión por los vinos luego de trabajar en Buenos Aires en una distribuidora de bebidas y alimentos lo que me llevo a ir perfeccionando mi conocimiento a través de catas y cursos. Luego tomé la decisión de estudiar Sumilleria Profesional en el IDVIP. En el mundo virtual me conocen como “Lady Sommelier” (@ladysommelier), y me hace muy feliz formar parte de este lindo grupo de mujeres emprendedoras relacionadas a la gastronomía líquida con Sipsters Drinks Club”, nos dice la cofundadora. Ella cuenta con WSET 3 realizado en España y ha realizado especializaciones en vinos de Argentina, Sudáfrica, Champagne y, España.

El arte de crear armonías en el mundo del maridaje es una compleja sabiduría donde Jasmine Rincón, es una de las privilegiadas. Ella también es Sommelier Profesional y Educadora en la Escuela peruana de sommeliers, pero su gran pasión es el maridaje. Jas (como la llaman sus amigas) es chef, diseñadora y comunicadora. Su experiencia en múltiples facetas y sus viajes por el mundo la ha llevado a explorar a su máxima expresión con la fusión de insumos creando bocados gourmet sublimes de diferentes texturas con la finalidad de crear explosión de sabores en el maridaje con el vino. Rincón es venezolana y radica en Perú desde el año 2015 y es una de las educadoras más queridas en la Escuela donde es parte.

La experiencia tiene una duración de 3 horas y va todos los últimos viernes de cada mes de 7 a 10 p.m. en un Speakeasy en el límite de Miraflores con San Isidro. El valor es de S/. 129 soles y para mayor información por el DM de https://www.instagram.com/sipsters.pe/ y reservas al 944534074.

Compartimos la propuesta de la primera edición para deleite de todos Ustedes:

🍾Welcome Drink: Cava Anna de Codorniu (@lreserve_peru | @codorniuglobal )

🍷Primer Tiempo: Vino Blanco Pámpano D.O. Rueda Verdejo @celebraybrinda @bodegacuatrorayas | Pintxo de melón con jamón ibérico y mozzarella

🍷Segundo Tiempo: Vino Tinto Valle Secreto First Edition Syrah @sswines.pe @vinavallesecreto | Pintxo de albóndiga con hoja de albahaca y salsa napolitana

🍷Tercer Tiempo: Vino Tinto Susana Balbo Signature Malbec @andesgourmetperu @susanabalbowines | Pintxo de roast beef, queso azul y uva

🍷Cuarto Tiempo: Vino tinto W Double U: - Cabernet Sauvignon @kahanlicores_oficial @cousinomacul| Montadito de cerdo @santochanchochicharrones con puré de pimiento rojo en mini pan pita

