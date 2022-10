Disfrutar de un buen té , ya sea caliente o en su versión fría para verano, es un auténtico placer para nuestros paladares. Una de las grandes tendencias en los últimos años es comprar el té a granel , para poder disfrutar de toda su frescura y sabor. Por ello, una nueva marca peruana de infusiones ha ingresado al mercado con gran éxito. Se trata de WILOFTI que nació con el propósito de revolucionar la clásica forma de tomar el té, convirtiéndola en una experiencia personal de acuerdo al estilo de cada uno.

Sus fundadores, Alonso Ventura y Alfredo Estrada, se esmeran en conseguir los mejores insumos nacionales de productores locales. Destacan la gran variedad de sabores que aportan los frutos deshidratados (naranja, piña, cranberry, manzana, etc.), las hierbas y especias que se producen en distintos lugares del país (té negro, té verde y canela de Cusco o manzanilla de Junín).

Las mezclas de WILOFTI se ofrecen a granel, listas para ser infusionadas. Una experiencia totalmente superior al clásico ‘té en bolsita filtrante’, porque se mantienen y realzan los sabores, aromas y propiedades naturales de las infusiones.

La marca cuenta con cuatro sabores distintos de mezclas (blends) de infusiones, pensados para disfrutarlos de acuerdo al momento, “mood” o necesidad que traiga el día.

El Mambo de Aurelio: infusión dulce y refrescante para toda ocasión.

Maste: té oolong de sabor cítrico para darse una pausa.

Morning Glory: té negro potenciado para activar las mañanas.

Bed Romance: infusión relajante y aromática para dormir bien.

Además, cada ‘blenda’ tiene una personalidad propia que se puede apreciar desde su novedosa presentación en tubos reciclables y que traen diferentes playlists de Spotify para acompañar el disfrute de cada mezcla.

Beneficios de consumir té en granel

El té a granel se recoge de una forma más artesanal, esto hace que mantenga y conserve muchas más propiedades. Es, sin duda, una de las grandes ventajas de comprar té a granel. Además, hay que recordar que al comprar las hojas de té a peso o a granel, se puede apreciar cómo, cuando las infusionamos, sus minerales y aceites esenciales se liberan de forma más óptima y gradual. A granel, los productores utilizan hojas de té mucho más vistosas y grandes, reservando así las hojas rotas o en pedazos para las bolsitas.

Otra de las grandes ventajas del té a granel es que podemos dosificar a voluntad. La cantidad en cada infusión de té a granel la ponemos nosotros, no nos viene impuesta. Además, esta cantidad puede infusionarse varias veces. Es cierto que el sabor será menor, al igual que sus propiedades. No obstante, es una ventaja que no encontramos con las bolsas de té.

Cabe mencionar que, WILOFTI estará en la Feria Local en Barranco de jueves a domingo, de 2 a 8 p. m. También pueden encontrarles en sus redes sociales.