Viaja a México sin salir de Miraflores. Esa es la experiencia que te regala María Mezcal, un peculiar bar -que ahora tiene dos locales- donde disfrutas de la cultura mexicana sazonada con buenos cocteles en base a tequila y mezcal. Pero María Mezcal es más que un espacio para brindar hasta cantar rancheras, es un lugar que te abraza con su color, con su vibrante ambiente y la amabilidad de cada persona que trabaja en el recinto. No puedes estar más cerquita de México, sobre todo si has tenido la suerte de conocer y disfrutar de este país.

No faltan los mariachis.

María Mezcal se ha convertido en un destino obligado para los amantes de la coctelería y la tradición mexicana. Aquí se fusionan ambas culturas. Te transporta, sin duda. A mí, por ejemplo, me recuerda al clásico bar Tenampa de la plaza Garibaldi, en Ciudad de México, donde la gran Chavela Vargas pasaba sus noches de drama y fiesta. Si no conoces México, María Mezcal te hará pensar que ese es tu próximo destino.

Y que la fiesta quede retratada para el Instagram.

El lugar es ruidoso como todo buen bar. La música es mexicanísima, como todo allí. Pero llama la atención que quizás por el nombre se haya convertido en un sitio ideal para mujeres que aman el compartir un buen trago. María Mezcal te sorprende con canciones que parecías haber olvidado, pero que son parte de la banda sonora de gran parte de su público: personas de entre 35 y 45 años. Así, sale una canción de Fey, otra de Alejandra Guzmán, Cristian Castro, José José, Ana Gabriel y, por supuesto, Luis Miguel.

Las largas colas alrededor de María Mezcal son la más clara muestra de que es el sitio de moda. Parece una convención de mujeres, mujeres que pronto alzarán una copa o una cerveza bien mexicana. Si bien el tequila y el mezcal tienen su lugar, el fuerte radica en los cocteles de autor. Vale la pena probar lo que el cuerpo aguante. Y para los nostálgicos que se han tomado alguna vez una michelada, resulta que aquí la encuentras. Confieso que soy adicta a las micheladas cuando voy a México, así que en mi visita a María Mezcal no me cansé de pedirlas. La michelada se prepara mezclando cerveza, jugo de limón, picante y sal, y salsas sazonadoras. Las recomiendo.

Pero no se pierdan las clásicas Margaritas o La Paloma.

El primer local de María Mezcal es un rincón acogedor, conocido por su ambiente cálido y su decoración cuidadosamente diseñada que evoca el espíritu mexicano. Es una cantina mexicana. Ha sido tal el éxito de este espacio que hace poco abrieron un segundo María Mezcal llamado la casona, que incluye una encantadora terraza al aire libre.

En los dos lugares, el canta y no llores es más que una frase mexicana. Es la vida misma.

Una grata sorpresa es ir a los baños. Sí, a los baños. Te encuentras en la puerta con dos íconos de las telenovelas aztecas. La Maldita Lisiada, una de las villanas más malas de la tele azteca protagonizada por Itatí Cantoral. Si vas al servicio de hombres te encontrarás con la cara cándida de Nandito, el tierno adolescente de la ya clásica María la del barrio, protagonizada por Thalía.

La carta ofrece una buena selección de tragos de autor.

Además de su llamativa carta de cócteles, María Mezcal ha sido el anfitrión de dos eventos recientes que han dejado huella en la escena gastronómica de Lima, uno de ellos fue la visita de Limantour, que es parte de la lista de los 50 mejores bares del mundo.

También se realizarán Taquizas, banquetes tradicionales mexicanos en la terraza que apuntan a ser una de las nuevas experiencias que se ofrecen en este hermoso local.

¿Y cómo te vas a perder unos buenos tacos?

Si quieres tener mesa en María Mezcal te recomiendo llegar entre las 4:30 p.m. y 5:00 p.m. para no ser la última de la larga cola. Así encontrarás un buen lugar aunque siempre queda la barra, otro espacio grato si eres de los que disfruta ver cómo preparan los cocteles. Otro buen rango de hora es entre las 10:00 p.m. y 11:00 p.m.

Mejor dicho imposible.

En este bar no te das cuenta del paso de las horas. Todo fluye entre tragos y buena música. Te encuentras con gente bailando canciones de toda una vida y no faltarán los mariachis, tan precisos para cerrar una noche que no debería tener final.





DATOS

Tiene dos locales:

-Manuel Bonilla 132 Miraflores. Miércoles y jueves de 5 p.m. hasta la 1 a.m., viernes y sábados hasta las 3 a.m.

-Manuel Bonilla 227 Miraflores. Todos los días desde las 5 p.m. hasta la 1 a.m., viernes y sábados hasta las 3 a.m.

Sigue a María Mezcal en Instagram









