Han pasado tres meses desde que Yiddá Eslava y Julián Zucchi anunciaron su separación luego de 11 años de relación sentimental. No obstante, ambos personajes continúan creyendo en el amor y dejan en claro que no guardarán lutos.

Este lunes 8 de enero, la actriz sorprendió a más de uno al confesar que se está dando una nueva oportunidad en el amor y actualmente está conociendo a otra persona. Sin embargo, prefirió mantener su identidad en reserva.

“Quiero mantenerlo bajo mi privacidad, no quiero exponerlo. Pero sí estoy saliendo con alguien, estoy súper feliz, no es del medio. Julián todavía no sabe, ahora le contaré porque esto va a salir jajaja. Estamos conociéndonos (...) Me daría gusto que (Julián) tenga a alguien”, sostuvo Eslava en ‘América Espectáculos’.

Luego de confirmar que está iniciando un nuevo romance, la protagonista de la película ‘Sí mi amor’ defendió su decisión al considerar que guardar lutos es algo absurdo ya que ella y Julián Zucchi estaban seguros de su decisión de separarse.

“Yo lo reafirmo, nosotros estamos solteros… Él no guarda luto, yo tampoco lo guardo por si acaso. No creo en los lutos porque siento que es una huachafada, es un momento de tiempo nulo para decir: ‘¿Volvemos o no?’. En nuestro caso no porque tenemos las cosas clarísimas, no sentimos que el luto sea necesario”, dijo Yiddá Eslava.





